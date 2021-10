Mais de 180 escolas públicas do RJ participam de cursos de formação em TI

Por conta da renovação dos computadores dos parques da Petrobras, quase dez mil equipamentos foram substituídos, dentre desktops, notebooks e periféricos. Para dar melhor destinação aos equipamentos anteriores, a Petrobras planejou a doação para escolas públicas do entorno de seus locais de atuação. Pensando em elaborar um projeto consistente, complementar à entrega dos computadores, a estatal contou com a Recode - uma organização para a promoção do empoderamento digital de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nasceu assim o "Janelas Para o Amanhã" - um projeto que promove a inclusão digital em escolas da rede pública do entorno das unidades da empresa nos estados do RJ, SP e ES.

Ao longo de todo o mês de outubro, serão realizados diversos encontros de acolhimento com professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio de todo o estado do Rio de Janeiro, com o intuito de preparar docentes e alunos para os cursos de formação em TI.

O treinamento com os professores do Ensino Fundamental visa aprimorar o uso da tecnologia digital na prática pedagógica, oferecendo treinamento aos docentes que forem indicados pelos diretores. Os treinamentos serão ministrados por meio de encontros semanais com analistas pedagógicos, nos quais formações de metodologias ativas e ferramentas digitais serão desenvolvidas.

Já os estudantes do Ensino Médio vão participar de trilhas formativas para incentivá-los a usar a tecnologia como algo transformador e que apoie na inserção do mercado de trabalho. Além do curso, o grande diferencial para os jovens é o acompanhamento de educadores sociais, que promovem encontros socioeducativos, e um gestor de comunidades, que facilita processos interativos junto às comunidades escolares.

Até 2023, alunos e docentes de escolas públicas de 39 municípios nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo poderão participar do programa. "A inclusão digital é fundamental para que crianças e adolescentes possam exercer plenamente seus direitos. Estar desconectado nos tempos de hoje é uma forma de exclusão social", comenta o empreendedor social Rodrigo Baggio, co-fundador e Presidente da Recode. "A Recode traz isso como missão desde sua fundação e o Janelas Para o Amanhã, por meio da doação dos computadores, formação de docentes e alunos, facilita o ingresso de alunos no mercado de trabalho e a geração de renda por meio do empoderamento digital", completa.

Nas chamadas públicas, para que as escolas manifestassem o interesse em participar, mais de 500 escolas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo se inscreveram e até agora 1000 computadores do primeiro lote foram efetivamente entregues para 38 escolas do RJ.

O "Janelas para o Amanhã" foi lançado em março deste ano, no Rio de Janeiro, onde 1.000 computadores já foram efetivamente entregues a 38 escolas e cerca de outros 2.800 estão em preparação para entrega, abrangendo um total de 187 escolas no estado. Até o final de 2021, o programa contemplará também escolas públicas capixabas. Serão doados, ao todo, mais de nove mil computadores, serão formados em tecnologia 2,2 mil alunos e 2 mil professores em 39 municípios dos três estados, ampliando o acesso digital para cerca de 50 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio nos três estados. Conheça mais sobre o projeto acessando o edital no site https://petrobr.as/janelas-amanha-sp .

Fundada há 26 anos, a Recode está presente em 9 países com mais de 1.000 centros de empoderamento digital e já atingiu mais de 1,8 milhão de pessoas. A Recode atua em parceria com centros comunitários, escolas públicas e bibliotecas, para fornecer metodologias de desenvolvimento nos jovens de habilidades digitais e competências socioemocionais, estimulando o protagonismo e o potencial da nova geração como agentes de transformação social.

