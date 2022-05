Mais de 55 projetos são submetidos à chamada de propostas da União Européia para a promoção de acordos comerciais sustentáveis

A equipe está atualmente trabalhando em conjunto com as empresas em seu desafio e na prospecção de tecnologia européia de ponta para responder à demanda. Além disso, uma vez apresentadas as opções tecnológicas que melhor se adaptam às necessidades da empresa brasileira, a equipe acompanha os projetos até que seja assinado um acordo comercial. O suporte fornecido inclui serviços de consultoria financeira e o fornecimento de um pacote de assistência técnica gratuito.

Stephanie Horel, Oficial de Programas para as Américas na Delegação da União Européia no Brasil, disse: "Estamos muito satisfeitos com a recepção da chamada, sabemos que mais empresas estão preparando seus projetos para apresentar e, portanto, queremos estender a chamada. Esta iniciativa materializa nosso compromisso com a transição verde das empresas brasileiras e nossos esforços para trazer soluções tecnológicas européias que são fundamentais para a descarbonização".

Atualmente, o programa na América Latina (Argentina, Brasil, Chile e Colômbia) já conduziu mais de 46 pré-acordos comerciais entre fornecedores de tecnologia europeus e empresas latino-americanas.

Para maiores informações: https://latam.lowcarbonbusinessaction.com/chamada-para-projetos/?lang=pt-br

Low Carbon and Circular Economy Business Action (LCBA) Latam

LCBA é uma plataforma de negócios B2B financiada e apoiada pela União Européia, que busca desenvolver relações de valor agregado entre fornecedores de tecnologia de baixo carbono da UE e empresas que buscam soluções sustentáveis na Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Este projeto também está sendo implementado no México e no Canadá.

https://latam.lowcarbonbusinessaction.com/

CONTATO: Lisa Reimer, Telefone: +55 11 976-213-470, E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1816088/Chamada_UE_no_Brasil.jpg

FONTE Low Carbon and Circular Economy Business Action (LCBA)

