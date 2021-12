Mais de um bilhão de voluntários de todo o mundo atuam para uma reinicialização global

NOVA YORK, 1º de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Sérios desafios de desenvolvimento, das emergências climáticas à pandemia de COVID-19, nos mostraram que precisamos mudar a forma como vivemos, trabalhamos e cooperamos. Está na hora de uma reinicialização global.

O aumento das desigualdades em todo o mundo exige um novo tipo de contrato social com ênfase renovada na inclusão.

O mais recente Relatório sobre o Estado do Voluntariado no Mundo (SWVR) "Construindo sociedades igualitárias e inclusivas" explica que a participação de mais de um bilhão de voluntários em todo o mundo é uma forma de moldar um futuro melhor para todos.

O principal relatório do Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV) será lançado hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, ao vivo na UNWebTV.

O relatório baseia-se em pesquisas de estudo de casos em todas as regiões do mundo. Do Nepal ao Peru, e do Líbano ao Malawi, a maneira como os voluntários exercem impacto em suas comunidades será mostrada. Por meio dos grupos de direitos da mulher e números de telefone para assistência à vacina, as pessoas não só ajudam os necessitados, como também expressam as preocupações de longo prazo das comunidades para seus governos.

Uma em cada 7 pessoas do mundo é voluntária. Apesar dos impactos socioeconômicos devastadores da pandemia, o interesse global pelo voluntariado nas comunidades tem resistido. As pessoas continuaram a responder à crise de maneiras significativas, apesar da limitação da mobilidade e dos recursos. Embora as restrições tenham impedido que muitas pessoas trabalhassem como voluntárias pessoalmente, muitas mudaram para o voluntariado on-line.

Os voluntários são frequentemente vistos como pessoas ativas e prestadores de serviços sociais. Entretanto, o SWVR oferece novas percepções que associam o voluntariado à igualdade e inclusão.

"Neste novo normal, será incrivelmente importante que os voluntários sejam considerados parceiros essenciais desde o início", disse Gladys Mutukwa, voluntária de 73 anos da Zâmbia.

O Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV) contribui para a paz e o desenvolvimento por meio do voluntariado em todo o mundo. Trabalhamos com parceiros para integrar mais de 10.000 voluntários qualificados, altamente motivados e bem apoiados da ONU na programação de desenvolvimento e para promover o valor e o reconhecimento global do voluntariado. O UNV é administrado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

