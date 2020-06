Mais um projeto de armazenamento de energia em megawatt da Hengtong conectado à rede

Como uma das principais tecnologias da revolução do setor de novas energias, a tecnologia de armazenamento de energia se aplica a dispositivos ou mídia física para armazenar energia para uso emergente. Ele pode armazenar energia quando a demanda por eletricidade estiver baixa e liberar energia no pico da carga da rede. Dessa maneira, ele pode superar a flutuação de nova geração de energia.

Esse projeto de 140 m2 usa conexão à rede de baixa voltagem de 380 V. A estação de energia aplica um sistema de armazenamento de energia de 2 MW/8 MWh contendo quatro contêineres padrão de 40 pés (aprox. 12 metros) com as funções de isolamento térmico, resistência à corrosão, resistência à terremoto e à prova d'água. A capacidade de cada contêiner é de 500 kW/2 MWh.

Uma vez seja este projeto colocado em operação, ele pode proporcionar soluções de proteção e utilização de energia inteligente tais como nivelamento da curva da demanda, fornecimento de energia emergente, gestão de capacidade, rastreamento de carga, proteção à energia reversa flexível, etc.

A conexão bem-sucedida com soluções técnicas profissionais e serviço de alta qualidade da Hengtong Energy Storage tem sido elogiada pelos clientes.

O Armazenamento de Energia da Hengtong , que pertence ao setor de energia geral do Grupo do Setor de Energia da Hengtong, está baseado na utilização de energia abrangente, complementação de multi-energia, "Internet + energia" e outras fundações do setor de energia. Tomando a "Mineração-Geração-Transmissão-Distribuição-Utilização-Armazenamento" como ponto de partida do negócio, está principalmente envolvida em P&D, produção, EPC, serviços de operação, manutenção e investimento de grandes projetos de armazenamento de energia. Ela também proporciona soluções ao armazenamento de energia de uso industrial, comercial e residencial, bem como o armazenamento de sistema de energia, microrrede, geração fotovoltaica distribuída, energia eólica distribuída, armazenamento fotovoltaico e de energia, monitoramento de energia, conservação de energia de indústria e construção, complementação de multi-energia, gestão de energia regionais e outros sistemas. Dessa forma, esforça-se para construir uma cadeia industrial abrangente de serviços de energia em cooperação com a rede de energia.

