Maison Martell estreia novo episódio de Martell HOME Live, seu inovador talk show digital

O episódio 2 de Martell HOME Live - «A Taste of Home» foi transmitido ao vivo a partir de Singapura, no dia 4 de dezembro de 2019, e também foi possível vêlo-lo na página de Facebook e no canal de YouTube da Maison Martell. Apresentado pela proeminente proprietária de restaurantes e autora de livros de culinária Judy Joo, o programa sob a temática da gastronomia juntou agentes de mudança cultural dos mundos da moda, música e esporte - a dupla de estilistas Opening Ceremony, o DJ e empresário Arthur Bray, a atriz e apresentadora que agora é piloto de corrida, Claire Jedrek - com os chefs internacionais Esu Lee e May Chow e o coletivo culinário Ghetto Gastro.

Em conversa com Judy Joo, os convidados compartilharam suas histórias pessoais sobre quebrar barreiras e atingir o sucesso e, ao mesmo tempo, mantendo-se fiéis a si mesmos. Esta sequência de conversas animadas e inspiradoras culminou com os chefs criando um Bao único - o icônico dumpling chinês - usando ingredientes sugeridos por cada jornada. Estas composições deliciosamente arrojadas foram depois servidas com inovadores coquetéis Martell, criados pelo mixologista Mel John Chavez, do premiado bar Tippling Club, em Singapura. Intensificando o ambiente, o Episódio 2 de Martell HOME Live também incluiu uma eletrizante atuação ao vivo do artista americano-tailandês de hip-hop DaBoyWay, cuja música é inspirada pela herança cultural diversificada que compartilha com as outras personalidades do programa.

Audácia, criatividade, visão, coragem, determinação - todos estes valores, que estão em sintonia com o ethos permanente da Maison Martell, estiveram presentes no segundo episódio de Martell HOME Live, centrando as atenções em indivíduos fascinantes e inspiradores, que estão prestes a deixar um legado duradouro.

