Maison Martell premieren - die neue episode von Martell HOME Live, der innovativen talk show des hauses Martell

Martell HOME Live Episode 2 – „A Taste of Home" wurde am 4. Dezember 2019 live übertragen und konnte auch auf der Facebook-Seite von Maison Martell und auf YouTube mitverfolgt werden. Die Gastgeberin der Gastronomie-Show, die führende Restaurantbesitzern und Kochbuchautorin Judy Joo lud Initiatoren von kultureller Veränderung aus der Welt der Mode, der Musik und des Sports – das Design Duo Opening Ceremony, DJ und Unternehmer Arthur Bray, Schauspielerin und Moderatorin Claire Jedrek, nun Rennfahrerin – und die internationalen Chefköche Esu Lee und May Chow sowie das kulinarische Kollektiv Ghetto Gastro.

Im Gespräch mit Judy Joo erzählten die Gäste aus ihrem Leben und wie sie auf dem Weg zum Erfolg Grenzen überschritten und dabei sich selbst treu geblieben sind. Die lebhaften, inspirierenden Gesprächsrunden gipfelten im von den Chefköchen präsentierten einzigartigen Bao – dem zum Kultobjekt gewordenen chinesischen Kloß – zubereitet mit den passend zum Event gewählten Zutaten. Die köstlich frechen Kompositionen wurden mit innovativen Martell Cocktails, gemixt von Barmann Mel John Chavez aus der preisgekrönten Bar, The Tippling Club in Singapur serviert. Der Hip-hop Künstler DaBoyWay amerikanischer und thailändischer Herkunft sorgte mit einer hinreißenden Live-Performance, beruhend auf einem vielfältigen kulturellen Erbe, das er mit den anderen Persönlichkeiten der Show teilt, für ausgezeichnete Stimmung auf der Martell HOME Live Episode 2.

Kühnheit, Kreativität, Vision, Mut, Entschlossenheit – diese Werte, die im Ethos des Hauses Martell fortwährend und auf besondere Weise zum Ausdruck kommen, waren auch bei dieser zweiten Episode von Martell HOME Live, in deren Mittelpunkt faszinierende und inspirierende Persönlichkeiten stehen, die dabei sind, ein Vermächtnis zu hinterlassen, deutlich spürbar.

Maison Martell – Tala Chakargi, PR & Events Manager, tala.chakargi@pernod-ricard.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1041129/Martell_HOME_Live.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1041130/Martell_Logo.jpg

SOURCE Maison Martell