Maison Perrier-Jouët apresenta Embodied Nature do mischer'traxler studio na Design Miami/: uma instalação interativa para nutrir nossa sensibilidade ao mundo dos seres vivos

A Maison Perrier-Jouët e o estúdio de design austríaco mischer'traxler renovaram uma colaboração que começou em 2014 para continuar sua exploração da relação entre os seres humanos e a natureza. "A colaboração com o mischer'traxler permite que a Maison reflita uma visão de futuro sustentável. Ela apresenta uma dimensão emocional e significativa que vai muito além do champanhe", comenta Axelle de Buffévent, diretora de estilo da Maison Perrier-Jouët.

Embodied nature do mischer'traxler studio: uma experiência individual com uma realidade coletiva

Com sua instalação interativa Embodied nature, apresentada na Design Miami/ de 2021, mischer'traxler nos convida a considerar todas as espécies, inclusive a humana, como parte de um todo, e a refletir sobre a importância de compreender essa interconexão.

Mais de 100 representações artísticas de espécies do mundo todo estão suspensas no espaço e expostas no "cabinet de curiosités", que fornece mais informações sobre elas e sobre as relações existentes entre elas.

Para o mischer'traxler, a biodiversidade começa com o que podemos ver – plantas, flores, aves – depois, no nível de base, todas as espécies menores e, finalmente, os micróbios e bactérias no subsolo, que são invisíveis a olho nu. Era importante representar todas as espécies na mesma escala, chamando a atenção, particularmente, para as que são quase invisíveis, a fim de enfatizar a igualdade de seus papéis no ecossistema.

As espécies também estão expostas nas prateleiras ao redor de Embodied nature. As prateleiras parecem se dissolver em direção ao centro da parede, o que cria a ilusão de que as espécies estão flutuando livremente em suas caixas de exposição. Ao se aproximarem, os visitantes se veem na parede como se estivessem olhando para um espelho. Porém, no lugar de seu reflexo, veem uma imagem da natureza em toda sua diversidade. A silhueta é composta por várias espécies, o que evoca uma autoconsciência cognitiva de que cada um de nós faz parte da natureza.

Embodied nature é, portanto, uma experiência individual com uma realidade coletiva

Embodied nature é, acima de tudo, uma obra criativa e uma experiência emocional. "Essa dimensão emocional é essencial em nossa visão. É o que chama a atenção do espectador, tornando-o mais receptivo à mensagem educacional e filosófica da obra", eles explicaram. Eles acrescentaram: "Somos designers, não cientistas. Portanto, é importante lembrar que Embodied nature é uma obra de arte, o resultado de uma interpretação criativa. Ela nos dá, por exemplo, a liberdade de representar, juntas, espécies que nunca fariam parte do mesmo ecossistema no mundo real."

Como sempre no trabalho do mischer'traxler, Embodied nature foi criada com o uso de técnicas tradicionais, como pequenas esculturas de tela de arame coloridas feitas à mão, e tecnologias contemporâneas, como corte a laser, software de rastreamento e animação em tempo real.

Eu sou a natureza: uma perspectiva consciente no centro das ações da Perrier-Jouët nos próximos anos

Como a arte evoca uma resposta emocional que pode desencadear uma compreensão e conscientização mais profundas, a colaboração criativa com o mischer'traxler studio ajuda a Maison Perrier-Jouët a levar seu compromisso a um público mais amplo. O ser humano, um ser vivo entre outros: essa mensagem de igualdade derruba barreiras para redefinir a relação entre a raça humana e a natureza. Esse é o ponto de vista da Maison Perrier-Jouët e a base de seu compromisso nos próximos anos.

Para promover um senso de pertencimento à natureza, exerça um impacto positivo no ecossistema e implemente uma habilidade inspirada no mundo dos seres vivos – essas prioridades estão no centro do pensamento e da ação da Maison. Após promover a viticultura sustentável nos últimos anos, a Maison Perrier-Jouët iniciou um programa experimental de viticultura regenerativa, no ano passado, para realizar uma transformação real de sua vinícola. Essas iniciativas representam a contribuição da Maison Perrier-Jouët para o futuro do planeta. Uma necessidade, uma emergência, uma responsabilidade. Séverine Frerson, mestre de adega da Perrier-Jouët, explica: "Somos guiados, acima de tudo, pelo respeito pelo ecossistema ao qual pertencemos. Empenhamo-nos ao máximo para limitar a influência que nossas atividades podem ter sobre ele."

Ampliando a experiência fora da Design Miami/

A Maison Perrier-Jouët está aproveitando a Design Miami/ para apresentar as edições limitadas criadas pelo mischer'traxler studio das safras do Perrier-Jouët Belle Epoque 2013 e do Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2013. Para essas duas caixas de presente, os designers trazem uma perspectiva positiva e consciente para o terroir da Maison Perrier-Jouët e sua qualidade mais essencial: sua biodiversidade. Suas delicadas aquarelas lançam luz sobre as complexas interdependências mútuas que existem entre os organismos e elementos vivos mais ou menos visíveis que compõem o ecossistema dos vinhedos. O mischer'traxler ilustra o papel que cada elemento desempenha nesse frágil equilíbrio, que a Maison Perrier-Jouët está comprometida a preservar, à medida que planeja um futuro ecologicamente responsável para suas videiras e vinhos. É dentro dessa relação de simbiose com a natureza que a Maison vem evoluindo desde sua fundação.

Simultaneamente à exposição da Design Miami/, a Maison Perrier-Jouët está oferecendo uma experiência digital em um site dedicado e nas redes sociais. Todos estão convidados a fazer seu próprio retrato utilizando elementos da natureza desenhados pelo mischer'traxler para Embodied nature e compartilhá-lo nas redes sociais (#IAmNature).

A visão artística do mischer'traxler studio – as interações entre o ser humano e a natureza – está alinhada com a missão de dar uma nova vida à Maison Perrier-Jouët. Impulsionada pela liberdade criativa e inspirada pela natureza há mais de 200 anos, a Maison cultiva uma visão alegre e positiva do mundo, buscando moldar um futuro melhor para todos.

Sobre mischer'traxler

A dupla de designers austríacos Katharina Mischer e Thomas Traxler criaram o mischer'traxler studio em Viena em 2009. Eles criam produtos de design, móveis e instalações com uma abordagem baseada em trabalhos manuais, que muitas vezes também integra tecnologia. As considerações conceituais e contextuais são essenciais para seu trabalho como um experimento. A natureza está no centro de sua obra há quase 15 anos. Sua abordagem é, principalmente, artística, mas também filosófica e científica. As obras do estúdio já foram exibidas no mundo todo, inclusive no Cooper Hewitt em Nova York e no Design Museum em Londres. Também fazem parte das coleções permanentes do MAK em Viena, do Art Institute of Chicago, do Vitra Design Museum em Weil am Rhein e do Design Council em Londres, entre outros.

Sobre a Maison Perrier-Jouët

A Maison Perrier-Jouët foi fundada em 1811 a partir do amor pela natureza e da paixão pela arte compartilhados por um casal. Desde o início, eles escolheram a variedade de uvas Chardonnay como a assinatura da vinícola, definindo o complexo estilo floral que é o diferencial dos champanhes da Perrier-Jouët. Atualmente, a arte e a natureza continuam sendo uma fonte infinita de inspiração, guiando cada ação e criação: a maneira como cuidamos de nossas videiras, elaboramos nossos vinhos e compartilhamos nossa visão do mundo – uma visão de uma vida mais rica de significado, impulsionada não pela vontade de possuir, mas pelo desejo de prosperar; uma vida vivida com alegria e propósito, em simbiose com a natureza. Maison Perrier-Jouët: encha o seu mundo de maravilhas.

FONTE Maison Perrier-Jouët

