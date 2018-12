Maison Perrier-Jouët apresenta o universo da "Art of the Wild" no Faena Hotel, em Miami

MIAMI, 6 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Maison Perrier-Jouët apresenta o EDEN by Perrier-Jouët: uma experiência efêmera e imersiva, acontecendo no Faena Hotel, em paralelo com a Design Miami/, a feira de arte contemporânea com a qual a Casa vem colaborando nos últimos sete anos. Em 5 de dezembro, os maiores nomes de Miami se reuniram para descobrir a "Art of the Wild" (A Arte da Natureza), o extravagante universo, como visto pela Casa, para reencantar o cotidiano, através da presença da natureza desenfreada. Ela continua a encantar Miami com um programa cheio de eventos.

Winnie Harlow in the shadows of the HyperNature tree by Perrier-Jouët

A Maison Perrier-Jouët está arrebatando Miami, onde lançou o EDEN by Perrier-Jouët: um convite para se aprofundar no relacionamento da Casa com a arte e a natureza, que retroage a sua fundação. Foi o cenário ideal para disseminar a "Art of the Wild", a visão da Casa de um mundo inesperado e alegre, onde a natureza se revela em toda sua liberdade e exuberância. Refletindo esse espírito vibrante, Winnie Harlow promoveu uma festa em 5 de dezembro, na qual pessoas de todos os níveis se reuniram para uma experiência única de champanhe.

A Casa propagou a "Art of the Wild" ao estabelecer esse espaço na praia. Ele foi equipado com artes gráficas criadas por Luftwerk, um duo criativo encomendado pela Casa no ano passado para interpretar sua tradição cultural, em particular o motivo da anêmona desenhado em 1902 por Emile Gallé, mestre da Art Nouveau, que adorna as garrafas da coleção Perrier-Jouët Belle Epoque. A imersão continuou com uma jornada de realidade virtual, que começou no coração da natureza magnética da "Art of the Wild" e levou os convidados em uma exploração das adegas da Casa em Epernay, Champagne. Para encerrar, uma cabine fotográfica no mesmo estilo foi instalada, para capturar destaques das festividades.

Criada para a Casa pela designer britânica Bethan Laura Wood, a HyperNature toma a forma de uma árvore com uma presença extravagante e intensa. Ela propõe uma nova experiência excêntrica de champanhe, onde flautas podem ser "apanhadas" diretamente dos galhos, como a uva pode ser apanhada da videira. Também está em exibição o Collectors Lounge of Design Miami/ (Salão dos colecionadores da Design Miami/), durante a feira.

O EDEN by Perrier-Jouët apresenta dois dias e noites plenos de eventos da "Art of the Wild", durante os quais os convidados podem degustar uma seleção de cuvées da Maison Perrier-Jouët. No dia 5, a Casa promoveu uma conversa com Bethan Laura Wood, organizada pela Dazed Arts. No dia 6, a Maison Perrier-Jouët organizou um brunch criativo com a designer de alimentos Laila Gohar e coquetéis ao pôr do sol para acompanhar uma exposição itinerante privada, que apresenta a nova coleção de joias da Jade Jagger. Para encerrar, a residência terá o almoço do CR Fashion Book Calendar com Estee Lauder. Uma programação completa, cobrindo estilo de vida, moda, alimentos e design, refletindo a abertura da Casa a todas as formas de criatividade.

No EDEN by Perrier-Jouët, tal como na Design Miami/, a Casa compartilha sua abordagem ao champanhe, que se distingue dos códigos costumeiros, originando-se de sua liberdade criativa e observações anticonvencionais da natureza, apoiado por uma comunidade de espíritos livres que compartilham seus valores. Esses "Artisans of the Wild" (Artesãos da Natureza) vêm de uma variedade de campos criativos, como design, moda e gastronomia – representados por Bethan Laura Wood, Winnie Harlow e Laila Gohar, respectivamente – bem como da arte e da hospitalidade. Junto com seus artesãos da natureza, a Casa está escrevendo um novo capítulo de uma história que vem se desenrolando há mais de 200 anos.

