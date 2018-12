Maison Perrier-Jouët presenta el universo 'Art of the Wild' en el Faena Hotel, Miami

Maison Perrier-Jouët presenta EDEN by Perrier-Jouët: una experiencia inmersiva y efímera que se lleva a cabo en el Faena Hotel, en paralelo con Design Miami/, la feria de arte contemporáneo con la que la casa ha colaborado en los últimos siete años. El 5 de diciembre se reunieron los principales nombres en Miami con el fin de descubrir "Art of the Wild", el universo extravagante visto por la casa para re-encantar el día a día por medio de la presencia de una naturaleza desenfrenada. Sigue encantando a Miami con un paquete programado de eventos.

Maison Perrier-Jouët ha tomado el poder de Miami, donde ha desvelado EDEN by Perrier-Jouët: una invitación para indagar las relaciones de la casa con el arte y la naturaleza que abarca hasta su fundación. Se trata del marco ideal para propagar "Art of the Wild", la visión de la casa de un mundo inesperado y glorioso, donde la naturaleza se revela así misma en toda su libertad y exuberancia. Reflejando su espíritu vibrante, Winnie Harlow celebró una fiesta el 5 de diciembre en la que las personas de todos los ámbitos se reunieron para disfrutar de una experiencia única de champagne.

La casa propaga "Art of the Wild" al establecer este espacio en la playa. Está lleno de gráficos creados por Luftwerk, un dúo creativo comisionado por la casa el año pasado para interpretar su herencia cultural, en particular el motivo de anémona diseñado en 1902 por Emile Gallé - uno de los maestros del Art Nouveau - que adorna las botellas de la colección Perrier-Jouët Belle Epoque. Esta inmersión siguió con un viaje de realidad virtual que empezó en el centro de la naturaleza magnética del "Art of the Wild", llevando a los invitados a una exploración de los sótanos de la casa en Epernay, Champagne. Redondeando todo, se ha creado una cabina fotográfica para capturar lo más destacado de las festividades.

Creada para la casa por medio de la diseñadora británica Bethan Laura Wood, HyperNature toma la forma de un árbol con una presencia extravagante e intensa. Propone una nueva experiencia de champagne caprichosa en la que las flautas se pueden "arrancar" directamente de las ramas, como la uva se recogería de la vid. Se muestra además dentro de la Collectors Lounge of Design Miami/ durante la feria.

EDEN by Perrier-Jouët presenta dos días y noches de eventos "Art of the Wild", durante los cuales los invitados podrán probar una selección de cuvées de Maison Perrier-Jouët. El día 5 se llevarán a cabo debates junto a Bethan Laura Wood, organizados por Dazed Arts. El día 6, Maison Perrier-Jouët da la bienvenida a la rama creativa con la diseñadora de alimentos Laila Gohar y los cocktails a la puesta del sol para acompañar un show privado que presenta la nueva colección de joyería de Jade Jagger. Para redondear la residencia se llevará a cabo el lanzamiento del CR Fashion Book Calendar junto a Estee Lauder. Estyá previsto además que se lleve a cabo un programa completo de estilo de vida, moda, alimentos y diseño, reflejando la apertura de la casa hacia todas las formas de creatividad.

En EDEN by Perrier-Jouët, al igual que en Design Miami/, la casa comparte su aproximación de cara al champagne, destacando de sus códigos personalizados, mejorando su libertad creativa y sus observaciones no convencionales de la naturaleza, apoyadas por una comunidad de espíritus libres que comparten sus valores. Estos "Artesanos de la Naturaleza" llegan procedentes de una variedad de campos creativos, incluyendo el diseño, moda y gastronomía - representados por Bethan Laura Wood, Winnie Harlow y Laila Gohar, respectivamente - además de su arte y hospitalidad. Junto a sus Artesanos de la Naturaleza, la casa escribe un nuevo capítulo de su historia que se ha escrito durante 200 años.

