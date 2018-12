Maison Perrier-Jouët x Bethan Laura Wood na Design Miami/

Arte e natureza têm sido parte essencial da Maison Perrier-Jouët desde a sua fundação, em 1811. Atualmente, esta herança cultural traduz-se na liberdade criativa e observações não convencionais da natureza ilustradas pela Art of the Wild: o universo extravagante visto pela Maison Perrier-Jouët para encantar novamente o dia a dia através da presença de natureza selvagem. A designer britânica Bethan Laura Wood apresentou à Maison uma interpretação deslumbrante desta visão singular do mundo, que estará em exibição em Miami na forma de uma criação vibrante designada HyperNature.

Para ver o Release de Notícias de Multimídia, acesse: https://www.multivu.com/players/uk/8459251-perrier-jouet-bethan-laura-wood-designmiami/

A história da HyperNature começou com um encontro: «A Maison Perrier-Jouët contratou Bethan Laura Wood porque ela personifica a exuberância da Art Nouveau, um movimento que faz parte da herança cultural da Maison, mas também devido à sua capacidade de desenvolver uma obra artística multidisciplinar ao mesmo tempo que mantém o seu próprio estilo pessoal. No seu trabalho, amplamente inspirado pela natureza, Wood demonstra uma capacidade de transmitir significado através do seu uso único de cores e formas. Estes traços permitem-lhe captar totalmente a essência da Art of the Wild», explica Axelle de Buffévent, Diretora de Estilo na Maison Perrier-Jouët.

Wood criou uma árvore para a Maison chamada HyperNature, cujas curvas, pétalas e cores foram inspiradas numa viagem a Champagne vários meses antes. Enquanto visitava a Maison Belle Epoque, a casa de família da Maison Perrier-Jouët em Epernay, a designer foi mergulhada em Art Nouveau. A sua palete de referências foi enriquecida com o universo floral do movimento artístico presente em todos os detalhes da casa.

O contexto da revolução industrial que ocorreu ao mesmo tempo que o movimento Art Nouveau levou Wood a usar materiais industriais, mas a colocá-los no contexto do mundo de luxo, tratando-os com um nível artesanal de cuidado e respeito. Uma característica notável do seu trabalho é ampliar a perspetiva de materiais com conotações negativas ao propor utilizações alternativas para os mesmos.

Livre no que toca à forma, intensa na cor e radiante pela sua presença, HyperNature é a expressão mais pura da Art of the Wild, mas, sobretudo, provoca uma reação emocional. Para além do design tangível, HyperNature é uma experiência de champanhe caprichosa, um novo ritual de provas que o(a) submerge na Art of the Wild. «Eu queria destacar as ocasiões luxuosas e memoráveis em que bebemos champanhe ao realçar um elemento de fantasia no ritual de provas. Também procurei um equilíbrio entre o impacto visual marcante da árvore e a delicadeza do ritual de provas do champanhe Perrier-Jouët», explica Wood.

A designer também passou algum tempo com o Mestre de Adega Hervé Deschamps, o guardião dos sofisticados champanhes da Maison Perrier-Jouët com assinatura floral. Em conjunto, exploraram as excecionais vinhas da Maison que inspiraram Wood a criar um paralelismo na HyperNature com o trabalho meticuloso necessário para transformar as uvas em champanhe.

Para a sétima edição da sua parceria anual com a Design Miami/, a Maison Perrier-Jouët apresenta HyperNature no Collectors Lounge, um espaço inteiramente ocupado por Bethan Laura Wood com o espírito da Art of the Wild. HyperNature será revelada entre peças da colaboração recente da designer com Moroso, fabricante de mobiliário contemporâneo, criando uma atmosfera vibrante e alegre.

Para aproveitar a experiência Design Miami/, a Maison Perrier-Jouët também apresentará EDEN by Perrier-Jouët no Hotel Faena, a 5 e 6 de dezembro, uma experiência imersiva que analisa a identidade da Maison.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/794068/Maison_Perrier_Jouet.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8459251-perrier-jouet-bethan-laura-wood-designmiami/



SOURCE Maison Perrier Jouët