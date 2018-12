Makarony Master Kong debiutują na pokładzie szwajcarskiego pociągu Red Arrow „Churchill"

W dniu wydarzenia przedstawiciele Szwajcarskich Kolei Federalnych (SBB) wygłosili mowę powitalną w na stacji Lucernie, gdzie podróżni wchodzili na pokład pociągu.

W trakcie jazdy w pięknej, szwajcarskiej scenerii Master Kong Noodles House chez The Red Arrow Churchill zaspokajał apetyt podróżnych serwując serię makaronów Master Kong Commended Taste w połączeniu z lokalnymi szwajcarskimi potrawami jako dodatkami, tworząc tym samym autentyczne zachodnie potrawy. Tak wyjątkowe otoczenie i nieporównywalne połączenie potraw przyczyniło się do niepowtarzalnego charakteru całego wydarzenia.

W ciągu minionych dziesięciu lat krajowa konsumpcja w Chinach podlega przemianom wraz z rosnącą siłą nabywczą klientów. Konsumpcja była źródłem aż 78% wzrostu chińskiego rozwoju gospodarczego w trzech pierwszych kwartałach roku – to o 14% więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Chińscy konsumenci chętniej wybierają produkty wyższej jakości, decydują się na przyjemniejsze wrażenia i poszukują lepszych sposobów na wyrażanie swoich osobowości.

Biorąc te okoliczności pod uwagę, firma Master Kong opracowała nową serię Master Kong Commended Taste, której produkty wpasowują się w różnorodne przyzwyczajenia i potrzeby żywieniowe ze względu na bardziej różnorodne smaki i kategorie. Nowa seria produktów wykorzystuje postępy w pozyskiwaniu surowców i ich przetwarzaniu, a ciągłe ulepszenia smaku plasują produkty w kategorii produktów premium. Nowa oferta spotkała się z jednogłośnie pozytywnym przyjęciem ze strony konsumentów. Wpływ Master Kong jako chińskiej marki jest coraz większy także poza granicami kraju.

Innowacje w zakresie produktów przyczyniły się do przywrócenia dobrych wyników firmy Master Kong. Zgodnie z danymi z raportu finansowego za pierwszą połowę roku 2018 firma Master Kong zanotowała aż 11,134 miliardów juanów przychodu ze sprzedaży makaronów instant, co stanowi wzrost o 8,4% w porównaniu do roku ubiegłego.

Ponadto Master Kong z oddaniem pracuje nad inicjatywami odpowiedzialności społecznej w zakresie promowania tradycyjnej chińskiej kuchni w Europie. Firma pracuje nad innowacjami i ulepszeniami w branży makaronów instant w celu zapewnienia zdrowych i smacznych produktów dla chińskich i zagranicznych klientów. Produkty firmy są wyrazem uznania dla różnorodności lokalnych kuchni Chin, a przy tym odkrywają egzotyczne smaki, wykorzystując luksusowe techniki i składniki pasujące do różnych gustów. Inicjatywa Master Kong Noodles House jest przykładem pomyślnej wymiany kultury kulinarnej i promocji chińskich smaków w Europie.

Przykładając wagę do innowacji i jakości produktu, firma Master Kong zwraca także dużą uwagę na korporacyjną odpowiedzialność biznesu. Działając zgodnie z filozofią „pozyskiwania od ludzi, przekazywania ludziom i oddawania społeczności w ramach zrównoważonej działalności", firma Master Kong przekazała w ubiegłych latach łącznie 500 milionów juanów na cele charytatywne, w tym przez sponsorowanie edukacji, walkę ze skutkami powodzi i trzęsień ziemi, walkę z ubóstwem oraz wspieranie działań sportowych.

Poprzez zorganizowane wydarzenie firma Master Kong nie tylko promowała markę chińskich makaronów instant, ale także umożliwiła europejskim klientom zapoznanie się z chińską kulturą kulinarną.

Bez wątpienia naturalność, pożywność i zdrowie stały się kierunkami rozwoju całej branży makaronów instant. Firma Master Kong aktywnie podchodzi do podnoszenia poprzeczki w konsumpcji i wdraża innowacje oraz ciągle rozwija różne produkty z różnorodnymi specyfikacjami, wariantami i smakami w celu sprostania zróżnicowanym potrzebom klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/798920/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/798921/2.jpg

