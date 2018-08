Makeblock anuncia financiamento da série C de RMB 300 milhões

A Makeblock vai usar o financiamento para acelerar operações de pesquisa e desenvolvimento, marketing e de empresa subsidiária. A empresa vai lançar novos produtos neste mês de outubro. "Nós vamos introduzir mais produtos de fácil acesso para famílias e escolas", disse Jasen Wang, fundador e CEO da Makeblock. "Ao longo do ultimo ano, experimentamos um rápido crescimento da participação de mercado na Europa, Ásia Pacífico, Américas e na China, graças à nossa estratégia de três frentes: solução software-hardware, solução sistemática de ensino e competição mundial de robótica. Agora, vivenciamos grande impulso para expandir nosso portfólio de produtos e para integrar as mais recentes tecnologias em nossas soluções STEAM. Estamos nos dedicando a oferecer os melhores produtos e serviços para os usuários locais".

As soluções STEAM da Makeblock ganharam nove títulos internacionais, a exemplo do Prêmio Escolha da Família 2018 americano (American 2018 Family Choice Awards), Prêmio Edison americano na categoria ouro (American Gold Edison Awards), Prêmio IDEA americano na categoria ouro (American IDEA Gold Award), Prêmio CES de Inovação (CES Innovation Awards), Prêmio IF de Design alemão (German IF Design Award), Prêmio Red Dot de Design de Produtos alemão (German Red Dot Product Design Award), Certificação Kokoa de Padrão de Ensino da Finlândia (Finland Kokoa Education Standard Certification), Prêmio K-Design coreano na categoria ouro (Korean K-Design Gold Award) e o Prêmio Good Design japonês (Japanese Good Design Award).

Até aqui, a Makeblock tornou-se uma empresa multinacional com 500 empregados e empresas subsidiárias na América, Holanda, Japão e Hong Kong. Ela trabalha com mais de 1.600 canais globais de parceria, criou empresas em mais de 140 países e regiões e compromissos com a Microsoft e parceiros estratégicos, a exemplo do SoftBank C&S do Japão. Mais de 20.000 escolas de todo o mundo beneficiam-se da solução STEAM da Makeblock, entre elas 7.000 escolas do ensino fundamental da França e mais de 50% das escolas de ensino fundamental de Hong Kong. No México, a Makeblock estabeleceu, junto com o Departamento de Educação de Jalisco, um recorde Guinness com maior aula de robótica do mundo. Na Antártica, a Makeblock ingressou no Programa de Educação e Pesquisa da Antártica (AERP) – como a única marca de robótica escolhida. Na África, a Makeblock foi a fornecedora oficial do Centro Nacional de Ensino de Robótica Colaborativa RobotsMali e colaborou com o NOSI (o Núcleo Operacional da Sociedade da Informação) para fechar a lacuna de ensino STEAM em Cabo Verde.

