Makeblock aufgrund der hohen Bildungsqualität seiner Produkte 2018 erneut nach dem Kokoa-Standard zertifiziert

„Makeblocks STEAM-Lösungen haben schon über 4,5 Millionen Nutzer in über 140 Ländern erreicht. Die zweite Kokoa-Zertifizierung in diesem Jahr unterstreicht erneut, wie bewusst sich Makeblock auf weltweit führende STEAM-Pädagogikkonzepte einstellt. Mit dieser Dynamik verschaffen wir noch mehr Menschen in aller Welt das Vergnügen, mit unseren inspirierenden Lösungen Neues zu kreieren", so Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock.

Kokoas Beurteilungsberichten zufolge [Nr. 1, Nr. 2] zeichnen sich Makeblocks zertifizierte Produkte in den Bereichen Lernziele, Pädagogikansatz und Lern-Einbeziehung aus. Codey Rocky und Neuron werden mit Learning-by-doing-Orientierungsmaterial geliefert; sie bieten Lernenden hochwertige Lernlösungen, vielseitige Robotik, künstliche Intelligenz, das Internet of Things und endlose Kreationsmöglichkeiten mit genau vorhersagbaren Lernergebnissen. mBlock – mit Möglichkeiten für das Internet der Dinge und maschinelles Lernen – dient als vielseitiges Scratch- und Python-Programmierungswerkzeug für junge Lernende. Es ist eine offene Umgebung für jedwede Arten von Projekten, bei denen Lernende ermutigt werden, sich ein tieferes Verständnis zu erarbeiten und Werkzeuge und Inhalte zum Lösen von Problemen zu erkunden.

Die zertifizierten Produkte haben bis heute acht internationale Auszeichnungen erhalten: den deutschen „IF Design Award" und „Red Dot Product Design Award"; die amerikanischen „Family Choice Awards", „Gold Edison Awards", „CES Innovation Awards" und den amerikanischen „IDEA Gold Award"; den koreanischen „K-Design Gold Award" und den japanischen „Good Design Award".

Kokoa ist eine finnische Agentur für Bildungsstandards. Mit ihrer Durchführung wissenschaftlicher Beurteilungen sorgt sie dafür, dass Lehrpersonal und Lernenden in aller Welt bestmögliche Lernwerkzeuge zur Verfügung stehen. Die Lösungen von Antragstellern werden akademischen und bildungspsychologischen Beurteilungen unterzogen, die von Kokoa in Zusammenarbeit mit Forschern finnischer Universitäten entwickelt wurden. Kokoa ist auch Teil des offiziellen Programms der finnischen National Agency for Education und wurde für seine Beurteilungsmethoden mit dem „BETT Asia Innovations Award" 2018 ausgezeichnet.

Klicken Sie hier, um Makeblocks Kokoa-zertifizierte Produkte zu erwerben.

Informationen zu Makeblock

Makeblock, gegründet 2013, ist ein führender Anbieter von STEAM-Bildungslösungen. Zielgruppe des Unternehmens sind STEAM-Bildungs- und Unterhaltungsmärkte für Schulen, Bildungseinrichtungen und Familien. Makeblock bietet die komplettesten Hardware-, Software- und Inhaltslösungen sowie erstklassige Robotik-Wettbewerbe an – mit dem Ziel einer tiefgreifenden Integration von Technologie und Bildung. Folgen Sie uns unter @Makeblock auf Facebook oder auf Twitter, oder besuchen Sie die Website www.makeblock.com.

