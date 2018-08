Makeblock certifiée à nouveau en 2018 par la norme Kokoa pour sa qualité pédagogique élevée

« Les solutions STIAM de Makeblock atteignent plus de 4,5 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 140 pays. Cette deuxième certification Kokoa obtenue cette année marque à nouveau significativement l'alignement de Makeblock avec les pédagogies de STIAM leaders mondiales. Grâce à cette dynamique, nous permettrons à davantage de personnes à travers le monde d'apprécier la création grâce à nos solutions inspirantes », a déclaré Jasen Wang, fondateur et PDG de Makeblock.

D'après les rapports d'évaluation de Kokoa [#1 ; #2], les produits certifiés de Makeblock excellent en matière d'objectifs d'enseignement, d'approche pédagogique et d'engagement d'apprentissage. Codey Rocky et Neuron s'accompagnent d'une documentation directrice d'apprentissage par la pratique, offrant aux élèves des solutions d'apprentissage de haute qualité, une polyvalence en matière de robotique, d'IA, et d'IoT, ainsi que des possibilités de création infinies accompagnées de résultats d'apprentissage prévisibles de manière précise. mBlock, solution d'IoT et d'apprentissage machine, fait office d'outil polyvalent de programmation Scratch et Python pour les jeunes apprenants. Il s'agit d'un environnement ouvert à la création de tous types de projets créatifs, dans le cadre desquels les élèves sont encouragés à développer une compréhension approfondie de leurs connaissances, ainsi qu'à explorer des outils et des contenus pour résoudre des problèmes.

Les produits certifiés ont à ce jour remporté 8 titres internationaux, parmi lesquels un IF Design Award en Allemagne, un Red Dot Product Design Award en Allemagne, un Family Choice Awards aux États-Unis, un Gold Edison Awards aux États-Unis, un CES Innovation Awards, un IDEA Gold Award aux États-Unis, un K-Design Gold Award en Corée, et un Good Design Award au Japon.

Kokoa est une agence finlandaise de normalisation en matière d'éducation, qui effectue des évaluations scientifiques pour garantir que les enseignants et les apprenants du monde entier bénéficient des meilleurs outils d'apprentissage possibles. Les candidats doivent faire l'objet d'évaluations psychologiques en matière académique et pédagogique, qui ont été élaborées par Kokoa aux côtés de chercheurs universitaires finlandais. Kokoa fait également partie du programme officiel d'éducation de l'Agence nationale finlandaise, et a remporté le prix des innovations asiatiques BETT 2018 pour ses méthodologies d'évaluation.

À propos de Makeblock

Fondée en 2013, Makeblock est un fournisseur leader de solutions destinées à l'enseignement des STIAM. La société cible les marchés de l'enseignement des STIAM et du divertissement, pour les établissements scolaires, les institutions éducatives et les familles. Makeblock propose le matériel, les logiciels et les solutions de contenus les plus complets, et organise des compétitions de robotique de premier ordre, avec pour objectif d'atteindre une intégration approfondie en matière de technologie et d'éducation. Suivez @Makeblock sur Facebook ou sur Twitter, ou rendez-vous sur www.makeblock.com.

