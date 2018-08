Makeblock certificada novamente em 2018 pelo padrão Kokoa para qualidade em ensino superior

"As soluções STEAM da Makeblock alcançaram mais de 4,5 milhões de usuários em mais de 140 países. Essa segunda certificação Kokoa este ano, mais uma vez, marca de maneira significativa o alinhamento da Makeblock com as principais pedagogias STEAM do mundo. Com esse ímpeto, permitiremos que mais pessoas em todo o mundo desfrutem de criar com nossas soluções inspiradoras", declarou Jasen Wang, fundador e CEO da Makeblock.

De acordo com os relatórios de avaliação da Kokoa [#1; #2], os produtos certificados da Makeblock excedem em alvos de ensino, abordagem pedagógica e engajamento de aprendizagem. O Codey Rocky e o Neuron vêm com material instrutivo do tipo aprenda fazendo, oferecendo aos alunos soluções de ensino de alta qualidade, versatilidade em robótica, IA, IoT e infinitas possibilidades de criação com resultados de ensino precisamente previsíveis. O mBlock, com destaque para IoT e aprendizagem por máquinas, serve como uma ferramenta de programação versátil Scratch and Python para jovens aprendizes. Trata-se de um ambiente aberto para fazer todo tipo de projetos criativos nos quais os alunos são encorajados a desenvolver um entendimento de conhecimento mais profundo e a explorar ferramentas e conteúdo para solucionar problemas.

Até o momento, os produtos certificados ganharam 8 títulos internacionais, como o German IF Design Award, German Red Dot Product Design Award, American Family Choice Awards, American Gold Edison Awards, CES Innovation Awards, American IDEA Gold Award, Korean K-Design Gold Award e o Japanese Good Design Award.

Kokoa é uma agência finlandesa de padrão de ensino que desempenha avaliações científicas a fim de garantir que professores e alunos em todo o mundo tenham as melhores ferramentas de ensino possíveis. Os candidatos têm que passar por avaliações psicológicas educacionais e acadêmicas desenvolvidas por pesquisadores da Kokoa e de universidades finlandesas. A Kokoa também integra o programa oficial da Agência Nacional da Finlândia para o Ensino e é ganhadora do BETT Asia Innovations Award de 2018 por suas metodologias de avaliação.

A Makeblock Co., fundada em 2013, é a principal prestadora de soluções de educação STEAM. Seu alvo é o ensino STEAM e mercados de entretenimento para escolas, instituições e famílias. A Makeblock proporciona as soluções mais completas de hardware, software, conteúdo, bem como competições robóticas de primeira qualidade, visando a integrar profundamente tecnologia e educação. Siga-nos @Makeblock no Facebook ou no Twitter, ou acesse www.makeblock.com.

