Makeblock se asocia con The Douglas Stewart Company, el distribuidor más grande centrado en la educación de Norteamérica

Makeblock tiene la cartera de productos más completa de la industria: Maker's Platform, STEM Robotics Kits, AI/IoT featured Programming Software, Education Community y una competencia internacional de robótica. Sus productos han llegado a más de 20.000 escuelas en 140 países y la empresa ha desarrollado una reputación entre sus 6 millones de usuarios.

Los productos de robótica STEM representados por DSC son reconocidos internacionalmente y diseñados para los currículos STEM de los grados K-12. Son asequibles, duraderos y sostenibles, y ofrecen interesantes y entretenidos proyectos creativos para maestros y una experiencia práctica y atractiva para los estudiantes.

Conozca los productos de Makeblock distribuidos por DSC:



mBot – Serie de Robótica de nivel básico (K5-12)



Codey Rocky – Robot inteligente IA (K3-8)



Neuron – Bloques de construcción electrónicos programables (K1-6)



Airblock – Drone modular programable (K3-9)

Hasta la fecha, Makeblock ha ganado 9 títulos internacionales, entre ellos los premios American 2018 Family Choice Awards, American Gold Edison Awards, American IDEA Gold Award, CES Innovation Awards, German IF Design Award, German Red Dot Product Design Award, Finland Kokoa Education Standard Certification, Korean K-Design Gold Award y Japanese Good Design Award.

"Estamos entusiasmados con la oportunidad de llevar las soluciones STEM líderes de Makeblock a nuestras comunidades educativas", dijo Chuck Hulan, director general de The Douglas Stewart Company. "Estos productos se adaptan perfectamente a más de la mitad de las escuelas estadounidenses y canadienses que actualmente tienen iniciativas de creación dedicadas. Es una opción integral para aquellas escuelas que buscan desarrollar aún más sus currículos STEM y ofrece soluciones de contenido integradas junto con recursos y apoyo para educadores".

"Makeblock convierte en realidad las ideas de las personas al proporcionar más de 500 piezas mecánicas, robots de codificación inteligentes, potente software y una competencia internacional de robótica. Estamos felices de asociarnos con The Douglas Stewart Company para liberar la creatividad de las personas y hacer que los niños de Norteamérica disfruten de crear cosas", dijo Jasen Wang, fundador y director general de Makeblock.

Haga clic aquí para obtener más información sobre los productos de Makeblock disponibles a través de DSC.

Acerca de Makeblock



Makeblock, empresa fundada en 2013, es un proveedor líder de soluciones educativas STEM. Dirigida al mercado de la educación STEM y los mercados de entretenimiento para colegios, instituciones educativas y familias, Makeblock proporciona las soluciones más completas de hardware, software y de contenido, así como competiciones de robótica de primer nivel, con el propósito de conseguir una mayor integración entre tecnología y educación. Para obtener más información, siga a @Makeblock en Facebook o en Twitter, o visite www.makeblock.com.

Acerca de The Douglas Stewart Company



The Douglas Stewart Company se estableció en 1950 y ha crecido hasta convertirse en un principal distribuidor y proveedor de servicios comerciales. Se especializa en dar servicio a más de 4.500 revendedores de valor agregado centrados en la educación y minoristas universitarios en todo Estados Unidos y Canadá. Su enfoque basado en servicios utiliza equipos especializados para ayudar en el desarrollo de socios de marca y revendedores dentro del mercado educativo. The Douglas Stewart Company es el mayor distribuidor de América del Norte centrado en la educación y ofrece una cobertura completa de las redes de revendedores para grados K-12 y de educación superior. Para obtener más información, consulte el sitio www.dstewart.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/735473/Makeblock_Products_DSC_Logo.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/735474/Douglas_Stewart_Co_logo.jpg

FUENTE Makeblock

Related Links

https://www.makeblock.com/