Makedonski Telekom automatizuje prevádzky s firmou Stonebranch

Popredný poskytovateľ telekomunikačných služieb zo severného Macedónska si zvolil firmu Stonebranch na podporu automatizácie najdôležitejších aplikácií prinášajúcich zisk spoločnosti v oblasti účtovania a fakturácie v reálnom čase.

ATLANTA, 25. februára 2020 /PRNewswire/ -- Stonebranch Inc., popredný poskytovateľ dynamických riešení automatizácie v oblasti informačných technológií, dnes oznámil, že spoločnosť Makedonski Telekom, popredný poskytovateľ telekomunikačných služieb zo severného Macedónska, si zvolil firmu Stonebranch na riadenie a automatizáciu aplikácií ako podporu účtovania a fakturácie v reálnom čase, prepojenie, riešenie podvodov a sprostredkovanie faktúr.

„Sme veľmi radi, že máme možnosť nadviazať partnerstvo s tímom v Makedonski Telecom," hovorí Sebastiano Mion, viceprezident firmy Stonebranch. „Skvelé automatizačné riešenia z dielne Stonebranch, miestny tím vývojárov a skúseností a poznatky v oblasti telekomunikácií predurčujú tento projekt na efektívne partnerstvo," dodáva Mion.

Makedonski Telekom, súčasť firmy Deutsche Telekom Group, je popredný telekomunikačný operátor zo severného Macedónska s viac ako 1,2 miliónmi aktívnych používateľov. Deutsche Telekom je navyše najväčším poskytovateľom telekomunikačných služieb v Európe.

„Táto iniciatíva je súčasťou snáh spoločnosti Makedonski Telekom v oblasti digitalizácie a inovácie, ktoré stoja v pozadí spokojnosti našich zákazníkov. Voľba padla na firmu Stonebranch vďaka jej hlbokým znalostiam a špecifickým skúsenostiam v oblasti softvérových riešení automatizácie v odvetví telekomunikácií," hovorí Miroslav Jovanovic, technický riaditeľ firmy Makedonski Telekom.

V rámci podpory nového projektu založila firma Stonebranch novú pobočku v Skopje, aby dokázala zabezpečiť bližší kontakt so zákazníkmi prostredníctvom svojho lokálneho tímu. Okrem toho založila spoločnosť Stonebranch aj laboratórium vyvíjajúce nástroje a procesy na podporu vývojárov zameriavajúce sa na okamžité aj budúce prevádzkové požiadavky firmy Makedonski Telekom.

O spoločnosti Stonebranch

Spoločnosť Stonebranch ponúka dynamické riešenia automatizácie informačných technológií, ktoré transformujú podnikové IT prostredie z jednoduchej automatizácie úloh v oblasti IKT na sofistikovanú automatizáciu obchodných služieb v reálnom čase, vďaka čomu môžu organizácie dosiahnuť najvyššiu možnú návratnosť investícií do automatizácie. Bez ohľadu na stupeň automatizácie je softvér Stonebranch vždy jednoduchý, moderný a bezpečný. Vďaka svojej univerzálnej automatizačnej platforme môžu podniky bezproblémovo organizovať pracovný tok v technologických ekosystémoch a silách. Spoločnosť Stonebranch so sídlom v Atlante v Georgii s kontaktnými a podpornými miestami v celej Amerike, Európe a Ázii slúži mnohým z najväčších finančných, výrobných, zdravotníckych, cestovných, dopravných, energetických a technologických inštitúcií na svete. Viac informácií získate na: www.stonebranch.com.

Kontakt: Marissa Walker, (513) 260-0984, marissa.walker@stonebranch.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

