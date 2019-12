Mal- und Zeichensoftware CLIP STUDIO PAINT jetzt auch fürs iPhone

Bereits für Windows und Mac, iPad und Windows-Tablet-PCs verfügbar, wird CLIP STUDIO PAINT nun noch mobiler. Die iPhone-App lässt kreative Köpfe alle Funktionen ungebunden vom heimischen Computer verwenden; ohne Kompromisse in Sachen Funktionalität.

CLIP STUDIO PAINT hat eine Community von mehr als sechs Millionen Nutzern aufzuweisen und etablierte sich als bewährte Software für professionelle Künstler. Die Zeichensoftware wird an Schulen gelehrt und ist die Grundlage für viele Studios in Verbindung mit Comics und Manga, Animation, Illustration und Design.

„Wir wollen Künstlern eine örtlich ungebundene Freiheit ermöglichen" sagt Kei NARUSHIMA (CEO von CELSYS). „Es war uns ein Grundbedürfnis, dass die iPhone-Version alles ermöglicht, was die Originalversion für den Computer bietet, und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das iPhone-Version ist mit der CLIP STUDIO-Cloud integriert, sodass Künstler auch unterwegs Änderungen an Arbeiten vornehmen können, die sie dann am Arbeitsplatz im Großformat begutachten und fertigstellen können. Das alles fällt unter das Motto der künstlerischen Freiheit – wann auch immer, wo auch immer die Inspiration einen packt!"

Die iPhone-Version von CLIP STUDIO PAINT ist für jeden bis zu einer Stunde pro Tag kostenlos verfügbar. Eine unbegrenzte Nutzung kann mit einem Abo für die PRO-Version (0,99 EUR/Monat), perfekt für Designs und Illustrationen, oder der EX-Version (2,49 EUR/Monat), empfohlen für Comics und Animationen, freigeschaltet werden.

CLIP STUDIO PAINT

CLIP STUDIO PAINT wurde von CELSYS, Inc. entwickelt und bietet ein marktführendes Komplettpaket für Zeichenliebhabern und Profis in der digitalen Branche - sei es Comic, Manga, Illustration, Grafikdesign oder Animationsdesign. Die Zeichensoftware ist seit 2012 weltweit erhältlich und wird von mehr als sechs Millionen Nutzern in sieben verschiedenen Sprachen verwendet. Besonders die Pinsel-Tools werden dank ihrer realistischen Pinselführung, die bis ins kleinste Detail den individuellen Vorlieben angepasst werden kann, geschätzt.

