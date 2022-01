Malco Enterprises choisit revAI de RateGain pour accélérer la reprise post-COVID

LONDRES, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), fournisseur de solutions SaaS destinées à l'industrie des voyages et de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui que Malco Enterprises of Nevada, Inc. (Malco), une société de location de voitures de premier plan basée à Las Vegas, a choisi RateGain pour favoriser la reprise de l'activité grâce à revAI, la première plateforme de gestion des revenus alimentée par l'IA au monde.

Malco fonctionne sous le nom de « Budget Rent A Car » de Las Vegas depuis 1989 et est l'une des plus grandes franchises de location de voitures d'ABG en Amérique du Nord. La société est présente dans une dizaine de sites à travers Las Vegas, dont l'aéroport international McCarran.

La location de voitures connaît une volatilité extrême depuis l'apparition de la COVID-19. Bien que le segment soit celui qui a connu la reprise la plus rapide dans le secteur, les loueurs de voitures de taille moyenne et indépendants ont du mal à identifier les opportunités d'optimisation des revenus au bon moment en raison de la pénurie de main-d'œuvre, du manque d'automatisation et du manque de fiabilité des données historiques.

La plateforme revAI de RateGain aidera Malco Enterprises à exploiter plus de 25 indicateurs de demande en temps réel qui présentent la demande hyperlocale pour permettre à l'entreprise de comprendre clairement le potentiel du marché et d'ajuster ses prix en fonction du segment de voitures, du canal et de l'emplacement pour atteindre son potentiel maximal de revenus en une journée.

Malco bénéficiera également d'un module d'optimisation des prix qui l'aidera à conquérir des parts de marché supplémentaires grâce à un moteur de recommandation de prix piloté par l'intelligence artificielle, tout en lui donnant une visibilité sur la génération des revenus pour l'exercice en cours. Outre la compréhension de la demande du marché, les prévisions permettront également d'identifier les dates qui nécessitent une attention particulière, tout en offrant une visibilité sur la demande et les prix recommandés pour les 90 prochains jours, afin que Malco ne perde jamais une occasion d'optimiser ses revenus.

Commentant ce partenariat, Tom Mallo, directeur général de Malco, a déclaré : « Lorsque vous faites face à l'incertitude, le partenaire idéal est celui qui peut vous fournir aussi bien des informations en temps réel qu'un plan d'action pour utiliser ces informations afin de stimuler la reprise de l'activité. Grâce à la plateforme revAI de RateGain, nous obtenons les deux avec l'avantage supplémentaire de disposer d'une plateforme de pointe alimentée par l'IA qui permet à chaque location de voitures d'optimiser les opportunités de revenus. »

Siddhartha Kothari, directeur général et vice-président exécutif de revAI, RateGain, a ajouté : « Alors que le secteur de la location de voitures se remet de la COVID-19, nous sommes certains que l'IA va être un outil essentiel pour combler les lacunes créées par la COVID et c'est la philosophie de base de revAI. En tant que partenaires de longue date de Malco, nous nous réjouissons de l'opportunité qui nous est offerte de nous associer à elle pour créer de nouveaux revenus et constituer un exemple de classe mondiale de reprise par l'IA que d'autres loueurs de voitures pourront suivre. »

À propos de RateGain

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS destinées au secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 1400 clients dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de revenus par l'acquisition, la fidélisation et l'expansion de la part de portefeuille. Fondée en 2004 et basée en Inde, RateGain est l'un des plus grands processeurs de transactions électroniques et de prix pour l'industrie du voyage et de l'hôtellerie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://rategain.com

SOURCE RateGain