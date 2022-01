Malco Enterprises wählt RateGains revAI zur schnelleren Geschäftserholung nach Covid

LONDON, 26. Januar 2022 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, gab heute bekannt, dass Malco Enterprises of Nevada, Inc. (Malco), eine führende Autovermietung in Las Vegas, sich für RateGain entschieden hat, um mit der weltweit ersten KI-gestützten Revenue-Management-Plattform - revAI - die Geschäftsentwicklung voranzutreiben.

Malco ist seit 1989 als „Budget Rent A Car" in Las Vegas tätig und ist eines der größten Autovermietungs-Franchiseunternehmen für ABG in Nordamerika. Das Unternehmen ist an etwa 10 Standorten in Las Vegas vertreten, darunter auch am McCarran International Airport.

Die Autovermietungen sind seit dem Beginn von Covid-19 extremen Schwankungen unterworfen. Zwar erholte sich das Segment branchenweit am schnellsten, doch Arbeitskräftemangel, fehlende Automatisierung und unzuverlässige historische Daten machten es für mittelgroße und unabhängige Autovermietungen schwierig, Möglichkeiten zur Umsatzmaximierung zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen.

Die RevAI-Plattform von RateGain wird Malco Enterprises dabei helfen, über 25 Echtzeit-Nachfrageindikatoren zu nutzen, die eine hyperlokale Nachfrage liefern, um das Marktpotenzial klar zu verstehen und ihre Preisgestaltung nach Fahrzeugsegment, Kanal und Standort anzupassen, um ihr maximales Umsatzpotenzial an einem Tag zu erreichen.

Malco erhält außerdem ein Preisoptimierungsmodul, das ihnen dabei hilft, durch eine KI-gesteuerte Preisempfehlungsmaschine zusätzliche Marktanteile zu erobern, und gleichzeitig einen Überblick über die aktuelle Umsatzentwicklung im laufenden Geschäftsjahr gibt. Neben dem Verständnis der Marktnachfrage hilft die Prognose auch bei der Identifizierung von Terminen, die beachtet werden müssen, und bietet einen Einblick in die Nachfrage und die empfohlenen Preise für die nächsten 90 Tage, um sicherzustellen, dass Malco keine Gelegenheit zur Umsatzmaximierung verpasst.

Tom Mallo, Chief Executive Officer von Malco, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Wenn man mit Unsicherheiten konfrontiert ist, ist der ideale Partner derjenige, der sowohl Echtzeit-Einsichten als auch einen Aktionsplan für die Nutzung dieser Einsichten zur Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs liefern kann. Mit der revAI-Plattform von RateGain erhalten wir beides mit dem zusätzlichen Vorteil einer hochmodernen, KI-gestützten Plattform, die es jeder Autovermietung ermöglicht, ihre Umsatzchancen zu maximieren."

Siddhartha Kothari, General Manager und EVP für revAI, RateGain, fügte hinzu: „Während sich die Autovermietungsbranche von Covid-19 erholt, sind wir sicher, dass KI ein entscheidender Faktor sein wird, um die durch Covid entstandenen Lücken zu schließen, und das ist der Kerngedanke von revAI. Als langjähriger Partner von Malco freuen wir uns über die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Unternehmen neue Umsätze zu generieren und ein erstklassiges Beispiel für KI-gestützte Wiederherstellung zu schaffen, dem andere Autovermieter folgen können."

Informationen zu RateGain

RateGain Travel Technologies Limited ist ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, der mit über 1400 Kunden in mehr als 100 Ländern zusammenarbeitet und ihnen hilft, ihre Umsätze durch Akquisition, Bindung und Ausweitung des Marktanteils zu steigern. RateGain wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indien. RateGain ist einer der weltweit größten Verarbeiter von elektronischen Transaktionen und Preispunkten für die Reise- und Hotelbranche. Weitere Informationen finden Sie unter: https://rategain.com

SOURCE RateGain