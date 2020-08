Malibu & DJ Dillon Francis transformam uma sensação da internet em um hino do verão que não pode ser ignorado

Ao ritmo do The Coconut Nut Malibu Remix, mais de 30 embaixadores do Malibu de todo o mundo darão início a uma febre com a coreografia do #TheCoconutChallenge.

NOVA IORQUE, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O Malibu traz um pouco da luz do sol para o mundo nesse verão através de uma parceria com o DJ premiado com disco de platina e produtor, Dillon Francis e mais de 30 embaixadores do Malibu de sete países diferentes para o lançamento do #TheCoconutChallenge. Personalidades da mídia e criadores de conteúdo, como a comediante Hannah Stocking, a cantora e apresentadora de rádio Fleur East e o diretor criativo Ashley Banjo darão início ao #TheCoconutChallenge com passos de dança para o The Coconut Nut Malibu Remix , criados pelo renomado coreógrafo Matt Steffanina.

(PRNewsfoto/Malibu) Foto por Thomas Falcon

"O #TheCoconutChallenge representa a diversão do verão e o espírito de união", disse Johan Radojewski, vice-presidente global de marketing para o Malibu na The Absolut Company. "A parceria com nossos embaixadores ao redor do mundo e com o talento de Dillon Francis nos dá a chance de compartilhar um pouquinho do calor do sol."

E não é só isso! Os fãs que compartilharem suas coreografias ao ritmo do The Coconut Nut Malibu Remix e usarem a hashtag #TheCoconutChallenge em seus posts podem aparecer no videoclipe de Dillon, feito por meio de crowdsourcing, cuja estreia está prevista para esse verão.

"A música The Coconut Nut é um hino leve e perfeito, que tem a vibração do verão, então, espero que o remix do Malibu e o #TheCoconutChallenge sejam um pouco de alívio em um momento de tantas incertezas no mundo", comentou Dillon Francis.

Para mais informações, acesse: www.maliburumdrinks.com/en/thecoconutchallenge e www.youtube.com/maliburum

Siga @malibu_rum no Instagram

#TheCoconutChallenge #MalibuRum

Sobre o Malibu

Malibu é o rum com sabor número um em todo o mundo. Com seu sabor refrescante do verão, o licor conta com mais de 30 anos de sucesso e é comercializado em mais de 130 países em todo o mundo, entre os quais EUA, Reino Unido, França, Alemanha e Canadá. O gosto único de Malibu se deve a um blend refinado de rum do Caribe, sabor de coco e açúcares de alta qualidade.

Nós do Malibu sabemos que o verão é quando as pessoas se sentem em um momento de maior liberdade e felicidade e, por isso, toda a comunicação publicitária do licor Malibu é voltada justamente para dar vazão ao espírito do verão, para que as pessoas tenham o melhor possível dessa estação. Nosso portifólio de produtos reflete nossa missão de fazer com que as pessoas entrem em contato com o seu "eu do verão", promovendo o clima mais relaxado da estação. A grande variedade de produtos abrange diversos sabores refrescantes que retratam a essência do verão: o Malibu Original, a bebida icônica do verão, perfeita para criar drinks; e uma seleção de latas prontas para consumo que trazem diversão e um sabor refrescante em qualquer lugar, perfeitas para os momentos espontâneos do verão com os amigos.

O Malibu é produzido e comercializado pela The Absolut Company, parte do grupo Pernod Ricard, que detém um dos portifólios das marcas mais prestigiadas do segmento.

* Virtue – a agência criativa da VICE é a agência oficial do Malibu e criadora da campanha

Para mais informações, entre em contato com:

Ciarra Lee

Gerente associada de RP da PRUSA

[email protected]

Celular: +1 (917) 605- 0313



Claire Marshall

Executivo de contas sênior da Ketchum

[email protected]

Celular: +1 (770) 402-1801

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1222612/Malibu_SummerCampaign2020_FINAL_4X5_US__1.jpg

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1222613/Dillon_Press_Photo_4.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1222614/Malibu_Logo.jpg

FONTE Malibu

Related Links

http://www.maliburumdrinks.com



SOURCE Malibu