Malibu en DJ Dillon Francis komen met een internetsensatie in een zomerse remix en dagen je uit mee te doen aan #TheCoconutChallenge

Op de maat van The Coconut Nut Malibu Remix zullen meer dan 30 Malibu-ambassadeurs van over de hele wereld een dans challenge starten #TheCoconutChallenge.

NEW YORK, 4 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Malibu komt samen met de Amerikaanse DJ en producer Dillon Francis met het echte zomer gevoel. Met meer dan 30 Malibu-ambassadeurs uit zeven verschillende landen lanceren ze de #TheCoconutChallenge. Influencers en creators zoals komiek Hannah Stocking, zangeres en radiopresentatrice Fleur East, en creatief directeur Ashley Banjo, evenals Denise Kroes, Noah Joy, Vita Boers en Rarko zullen het startschot geven van de #TheCoconutChallenge en The Coconut Nut Malibu Remix dance moves. De dans is gecreëerd door de choreograaf Matt Steffanina.

Photo by Thomas Falcone

"#TheCoconutChallenge staat voor summer vibes en samenzijn", aldus Johan Radojewski, vice president global marketing Malibu bij The Absolut Company. "Met onze ambassadeurs van over de hele wereld en het talent van Dillon Francis kunnen we het zomer gevoel delen met de wereld."

En dat is niet alles! Fans die hun dans moves delen op de beat van The Coconut Nut Malibu Remix en hun posts taggen met #TheCoconutChallenge, maken kans op een moment of fame in de crowdsourced videoclip van Dillon, die later deze zomer in première gaat.

"The Coconut Nut is een vrolijke track met zomerse vibes. Ik hoop dat mijn nieuwe Malibu remix en #TheCoconutChallenge wat afleiding kunnen bieden nu alles in de wereld nog steeds zo onzeker lijkt," aldus Dillon Francis.

Over Malibu

Malibu is wereldwijd de nummer één op het gebied van flavoured spirits. Door de verfrissende en zomerse smaak is Malibu al 30 jaar succesvol en wordt het verkocht in meer dan 130 landen waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Canada. De unieke smaak van deze likeur is te danken aan de verfijnde mix van rum, natuurlijke kokosaroma's en pure rietsuikers van de hoogste kwaliteit.

Malibu weet dat de zomer de tijd is waarin mensen zich het meest gelukkig en vrij voelen, daarom speelt Malibu met zijn marketing in op dat zomer gevoel in. Het productportfolio weerspiegelt Malibu's missie om mensen te helpen hun "zomerse zelf" te ontdekken. Het brede assortiment bestaat uit verfrissende smaken die de essentie van de zomer weergeven, waaronder Malibu Original, de iconische zomerdrank die perfect is voor zomercocktails. Daarnaast heeft Malibu een zomerse selectie van premix blikjes voor een verfrissende beleving on-the go, perfect voor spontane zomermomenten met je vrienden.

Malibu wordt geproduceerd door The Absolut Company, onderdeel van Pernod Ricard. Een wereldwijde organisatie dat een van de meest prestigieuze merkportfolio's bezit binnen de drankensector.

* Virtue - Het creatieve bureau van VICE creëerde het concept voor de campagne

