Malibu et le DJ Dillon Francis remixent une sensation d'Internet pour créer un tube de l'été auquel il est impossible d'échapper

Au rythme de The Coconut Nut Malibu Remix, plus de 30 ambassadeurs Malibu internationaux s'apprêtent à déclencher une vague chorégraphique qui va submerger le monde entier avec #TheCoconutChallenge.

NEW YORK, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- Malibu mettra un peu de soleil dans nos vies cet été grâce à son partenariat avec le DJ et producteur américain disque de platine Dillon Francis et plus de 30 ambassadeurs Malibu de sept nationalités différentes pour le lancement de #TheCoconutChallenge. Des personnalités des médias et des créateurs tels que la comédienne Hannah Stocking, la chanteuse et présentatrice de radio Fleur East et le directeur artistique Ashley Banjo lanceront #TheCoconutChallenge en reproduisant les pas de The Coconut Nut Malibu Remix, imaginés par le célèbre chorégraphe Matt Steffanina.

(PRNewsfoto/Malibu) Photo by Thomas Falcone

« #TheCoconutChallenge est synonyme de bonheur estival et de moments passés ensemble. », a déclaré Johan Radojewski, vice-président du marketing mondial pour Malibu chez The Absolut Company, « Le partenariat entre nos ambassadeurs du monde entier et le talentueux Dillon Francis nous donne l'occasion de mettre un peu de soleil dans nos vies. »

Et ce n'est pas tout ! Les fans qui partageront leurs chorégraphies au rythme de The Coconut Nut Malibu Remix et qui les tagueront sur les réseaux avec le hashtag #TheCoconutChallenge seront peut-être sélectionnés pour apparaître dans le clip vidéo participatif de Dillon qui sortira plus tard cet été.

« The Coconut Nut a tout d'un hymne de l'été plein d'insouciance. C'est pourquoi j'espère que mon nouveau remix Malibu et #TheCoconutChallenge pourront nous offrir un moment de répit à tous dans un monde qui semble encore si incertain. », a déclaré Dillon Francis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.maliburumdrinks.com/en/thecoconutchallenge et www.youtube.com/maliburum.

Suivez @malibu_rum sur Instagram

#TheCoconutChallenge #MalibuRum

À propos de Malibu

Malibu est la marque de spiritueux aromatisés numéro un au monde. Boisson estivale au goût rafraîchissant, Malibu connaît le succès depuis 30 ans et est commercialisée dans plus de 130 pays à travers le monde, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Canada. Malibu doit son goût unique à un savant mélange de rhum des Caraïbes, d'arôme de noix de coco et de sucre de haute qualité.

Malibu sait bien que l'été est la période durant laquelle les gens se sentent le plus libres et heureux. C'est pourquoi toute la communication marketing de Malibu consiste principalement à libérer l'esprit de l'été en aidant les gens à vivre le meilleur été possible. Sa gamme de produits soutient sa mission qui consiste à aider les gens à libérer leur « moi estival » et à créer une ambiance décontractée durant cette saison. Elle inclut des saveurs rafraîchissantes capturant l'essence de l'été, notamment Malibu Original – la boisson estivale emblématique idéale pour créer des cocktails estivaux – et une sélection de canettes prêtes à boire aux goûts originaux et rafraîchissants à emporter partout, parfaites pour partager des moments spontanés entre amis durant l'été.

Malibu est produite et commercialisée par The Absolut Company, propriété de Pernod Ricard, qui détient l'un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur.

* Virtue, l'agence créative de VICE, est l'agence officielle de Malibu et la créatrice de la campagne.

Pour plus de renseignements, merci de contacter :

Ciarra Lee

Responsable associée des relations presse chez PRUSA

[email protected]

Mobile : +1 (917) 605- 0313



Claire Marshall

Chargée de compte principale chez Ketchum

[email protected]

Mobile : +1 (770) 402-1801

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1222522/Malibu_SummerCampaign2020_FINAL_4X5_US__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1222523/Dillon_Press_Photo_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222045/Malibu_Logo.jpg

Related Links

http://www.maliburumdrinks.com



SOURCE Malibu