Mallinckrodt annonce un accord de collaboration avec Transimmune AG pour la recherche sur la photophérèse extracorporelle (PEC)

-- Cette collaboration avec des experts dans le domaine de la photophérèse devrait faire progresser la compréhension de l'effet de la photophérèse sur la modulation immune dans le cadre d'un ensemble de troubles graves et critiques --

-- L'accord inclut des activités de développement conjoint pour un système de photophérèse de nouvelle génération potentiel, susceptible de bénéficier aux patients souffrant de multiples états pathologies --

STAINES-UPON-THAMES, Royaume-Uni, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc (NYSE : MNK), société pharmaceutique spécialisée leader mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration de recherche avec Transimmune AG, société qui développe des immunothérapies novatrices basées sur sa compréhension unique des processus physiologiques sous-tendant l'activation des cellules présentatrices d'antigène. Les sociétés collaboreront dans le cadre d'une recherche translationnelle visant à développer davantage la compréhension du mécanisme d'action sous-jacent relatif à la photophérèse extracorporelle, ainsi que son application en direction du développement de technologies de photophérèse de nouvelle génération potentielles, avec pour projet de développer l'actuelle plateforme de photophérèse THERAKOS™ de Mallinckrodt, grâce à de nouveaux essais cliniques.

Outre le développement de la compréhension du mécanisme d'action et l'amélioration de la plateforme technologique, il est également prévu que les renseignements obtenus via cet effort de recherche conjoint aux côtés des experts de Transimmune permettent d'étendre l'applicabilité clinique potentielle dans le cadre de divers états pathologiques à médiation immunitaire. Si les preuves cliniques le démontrent, ces troubles pourraient inclure le lymphome cutané à cellules T (CTCL), la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD), le rejet des greffes d'organes, ainsi que toutes les maladies auto-immunes – qui seront tous exclusivement octroyés sous licence à Mallinckrodt en vertu de l'accord.

Transimmune a été fondée par Richard Edelson, docteur en médecine, professeur Lerner de dermatologie, président et professeur au service de dermatologie de l'École de médecine de l'Université de Yale, et pionnier dans le domaine de la photophérèse. Le Dr Edelson a consacré plusieurs dizaines d'années à étudier le mécanisme d'action de la photophérèse, et a créé Transimmune pour transcrire ces données en une amélioration de la thérapie par photophérèse.

« Mallinckrodt investit dans des actifs et des technologies afin de promouvoir leur application à des troubles présentant des options thérapeutiques peu nombreuses ou limitées, ainsi que le traitement des patients non desservis souffrant de troubles graves et critiques », a déclaré Steven Romano, docteur en médecine, vice-président exécutif et directeur scientifique de Mallinckrodt. « Cet accord est un exemple de notre modèle de collaboration et de partenariat aux côtés d'experts dans le domaine de la recherche basique et clinique – qui est semblable à la récente annonce de partenariat de recherche collaborative aux côtés de l'École de médecine de l'Université de Washington à St. Louis – afin d'étendre notre accès aux sciences et technologies innovantes dans des domaines d'intérêt commun. »

Mallinckrodt et Transimmune créeront un comité de gouvernance conjointe composé de représentants des deux sociétés, afin de superviser, examiner et coordonner les activités prévues dans le cadre de l'accord.

Les sociétés entendent explorer la possibilité d'un accord de collaboration commerciale conjointe relatif à un système de photophérèse de nouvelle génération de Mallinckrodt. Mallinckrodt est l'unique fournisseur d'une thérapie intégrée par photophérèse en boucle fermée, qui est délivrée par le biais de son système de photophérèse de toute dernière génération THERAKOS™ CELLEX™.

À propos de Therakos ECP Immunomodulation™

La plateforme de photophérèse THERAKOS™ est l'unique système pleinement intégré au monde à être approuvé pour l'administration d'immunomodulation par PEC. Notre système est utilisé par les centres médicaux académiques, les hôpitaux et les centres de traitement dans plus de 30 pays, et a administré plus d'un million de traitements à l'échelle mondiale.

Les systèmes de photophérèse THERAKOS™ sont les seuls dispositifs marqués CE pour l'administration de PEC.

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'OPÉRATEUR DES SYSTÈMES DE PHOTOPHÉRÈSE THERAKOS™ UVAR XTS™ ou THERAKOS™ CELLEX™ AVANT DE PRESCRIRE OU ADMINISTRER CE MÉDICAMENT.

Concernant la procédure de photophérèse THERAKOS™ UVAR XTS™ / CELLEX™ :

INDICATIONS

Les systèmes de photophérèse THERAKOS™ UVAR XTS™ et THERAKOS™ CELLEX™ sont indiqués pour l'administration de photophérèse.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Contre-indications

La photophérèse THERAKOS™ est contre-indiquée chez les patients présentant des antécédents spécifiques de photosensibilité. La photophérèse THERAKOS™ est contre-indiquée chez les patients qui ne peuvent tolérer une perte de volume extracorporel, ou qui présentent une quantité de globules blancs supérieure à 25 000 mm3. La photophérèse THERAKOS™ est contre-indiquée chez les patients qui souffrent de troubles de la coagulation ou ayant présenté auparavant une splénectomie.

Avertissements et précautions

Les traitements de photophérèse THERAKOS™ doivent toujours être administrés dans des sites au sein desquels des équipements standard d'urgence médicale sont disponibles. Des fluides de remplacement du volume et/ou des expanseurs de volume doivent être facilement disponibles pendant la procédure. Les hommes et les femmes doivent prendre les précautions contraceptives adéquates à la fois pendant et après l'administration d'une thérapie par photophérèse. L'innocuité chez les enfants n'a pas été établie.

Effets secondaires

Une hypotension peut se produire au cours de tout traitement impliquant une circulation extracorporelle. Examinez étroitement le patient pendant toute la durée du traitement pour surveiller l'hypotension.

Des réactions pyrétiques transitoires, 37,7-38,9°C (100-102°F), ont été observées chez certains patients dans les six à huit heures suivant la réinfusion du sang photoactivé enrichi en leucocytes. Une augmentation temporaire de l'érythrodermie peut accompagner la réaction pyrétique.

Une fréquence de traitement dépassant les recommandations sur l'étiquetage peut entraîner une anémie.

L'accès veineux expose à un risque réduit d'infection et de douleur.

Veuillez consulter le manuel d'opérateur approprié du système de photophérèse THERAKOS™ pour obtenir les informations complètes sur le produit.

À PROPOS DE MALLINCKRODT

Mallinckrodt est une société mondiale qui développe, fabrique, commercialise et distribue des thérapies et des produits pharmaceutiques spécialisés. La société se focalise sur les maladies rares et auto-immunes dans des domaines de spécialités tels que la neurologie, la rhumatologie, la néphrologie, la pneumologie et l'ophtalmologie ; sur l'immunothérapie et les thérapies respiratoires néonatales en soins intensifs ; ainsi que sur les analgésiques et les produits gastro-intestinaux. Pour en savoir plus sur Mallinckrodt, rendez-vous sur www.mallinckrodt.com .

Mallinckrodt utilise son site Web en tant que canal de distribution des informations importantes de la société, telles que les communiqués de presse, les présentations pour les investisseurs, et autres informations financières. Mallinckrodt utilise également son site Web pour accélérer l'accès public aux informations prioritaires relatives à la société préalablement ou au lieu de distribuer un communiqué de presse ou de procéder à un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (SEC) divulguant les mêmes informations. Par conséquent, les investisseurs sont invités à consulter la page Relations investisseurs du site Web pour obtenir des informations importantes et prioritaires. Les visiteurs du site Web peuvent également s'enregistrer pour recevoir des courriers électroniques automatiques et autres notifications, afin qu'ils soient alertés dès que de nouvelles informations sont disponibles sur la page Relations investisseurs du site Web.

Mises en garde relatives aux déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles concernant la collaboration avec Transimmune AG, y compris les attentes relatives à des projets futurs de recherche et d'essai clinique, les éventuels accords commerciaux et l'impact potentiel sur les patients. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses relatives à de nombreux facteurs importants qui peuvent conduire les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prévisionnelles, notamment : les résultats d'essais cliniques, les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement ; la satisfaction des obligations réglementaires et autres exigences ; les mesures prises par des organismes de réglementation et d'autres autorités gouvernementales ; la modification des lois et réglementations ; les problématiques liées à la qualité, à la fabrication ou à l'approvisionnement des produits, ou les problématiques relatives à la sécurité des patients ; ainsi que d'autres risques identifiés et décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel le plus récent de Mallinckrodt déposé sur formulaire 10-K, et dans d'autres dépôts auprès de la SEC, qui sont tous disponibles sur son site Web. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valides qu'à la date de ce communiqué, et Mallinckrodt ne s'engage pas à actualiser ou réviser ces déclarations prévisionnelles, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements et de développements futurs ou pour d'autres raisons, sauf si la loi l'exige.

