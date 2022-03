Malte lance Marija, la première citoyenne virtuelle du pays, une première mondiale

Marija est une combinaison d'art et de science née d'un processus méticuleux et créatif. En collaboration avec Reimagine AI, VisitMalta a créé des centaines de modèles 2D générés par IA, qui ont ensuite été regroupés en une seule image. Cette image a ensuite pris vie en 3D, de sorte que Marija ressemble à une femme maltaise typique, avec des caractéristiques et des particularités associées aux pays méditerranéens. La langue était également cruciale dans le processus de développement. Un lexique spécifique a été créé sur mesure afin de tenir compte de la prononciation des mots maltais et des particularités récurrentes du vocabulaire utilisé dans des conversations typiquement maltaises. La voix neuronale synthétisée de Marija, qui parle anglais avec un accent maltais, est basée sur la voix d'une créatrice de contenu maltaise, qui a enregistré de nombreuses heures de dialogue. C'est à partir de ces enregistrements qu'une reproduction de cette voix a été créée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Cette voix se développe maintenant indépendamment des enregistrements originaux et peut vocaliser toute nouvelle information que Marija aura besoin d'apprendre et d'énoncer à l'avenir.

« L'intégration de la technologie au tourisme maltais représente la voie à suivre en cette époque de grande accélération. Ce qui avait autrefois la réputation d'un rocher aride perdu au milieu de la Méditerranée est non seulement devenu l'un des pays européens les plus performants en termes de croissance économique à ce jour, mais aussi une nation en passe de devenir un haut lieu du numérique sur la scène internationale. Notre savoir-faire, notre persévérance et notre capacité à nouer des alliances en ces temps difficiles sont les caractéristiques qui nous permettront de continuer à faire de Malte une terre promise dans le monde du numérique », a souligné le ministre du Tourisme et de la Protection des consommateurs, Clayton Bartolo.

« VisitMalta considère ce projet comme une nouvelle opportunité, grâce à laquelle le produit touristique maltais se développera de façon à être plus en phase avec le 21ème siècle. En termes simples, Marija combinera l'art et l'intelligence artificielle afin de devenir une expérience humaine holistique et passionnante », a déclaré M. Johann Buttigieg, PDG de VisitMalta.

« Malte est vraiment un pays visionnaire. C'est une destination idéale pour les loisirs, le plaisir, les affaires et l'innovation. Ce projet témoigne de la vision du pays et de la mise en œuvre d'une stratégie nationale solide sur le numérique. Nous sommes fiers d'avoir travaillé en étroite collaboration avec VisitMalta afin de créer Marija, un être virtuel alimenté par l'intelligence artificielle, axé sur les objectifs et socialement interactif, grâce auquel nous pensons pouvoir transformer Malte en une destination mémorable pour les visiteurs de la prochaine génération. Nous avons ainsi créé une interface entre l'IA et l'expérience humaine, et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'aider Marija à apprendre et à évoluer de manière continue. Marija représente une narratrice idéale pour raconter l'histoire maltaise tout en créant des liens étroits avec tous ceux qui entreront en contact avec elle. L'IA est l'avenir de la narration, et Malte est à l'avant-garde de tout cela », a déclaré David Usher, président de Reimagine.AI

