Mamá e hija logran tener su propio negocio, manejando unas horas al día

Su día arranca a las 5:00 a.m. cuando empieza a manejar con la aplicación, donde trabaja hasta las 10:00 a.m. para lograr su primer bono de $300 pesos. Sigue en búsqueda del segundo bono de $325 pesos aproximadamente, que lo logra entre 10:00 a.m. y 1:00 p.m., pero como es el horario de menos trabajo, aprovecha para hacer cosas personales y pasar tiempo con su hija.

En ocasiones, cuando necesita un dinerito extra, sigue manejando por la tarde de 1 a 9 pm y así es como algunos días, llega a trabajar hasta 12 horas, dependiendo de los lujitos adicionales que se quiera dar y también para ahorrar para abrir su salón de uñas.

"Trabajar con la aplicación me permite ir a mis cursos y prepararme para el negocio familiar que queremos poner mi hija Diana y yo", comenta Dulce, quien lleva 7 meses manejando con Beat. "Al final del día tienes más dinero en tu bolsa y no tienes tiempos muertos; al momento que termino un viaje siempre llega otro de manera casi inmediata", finalizó.

Con la presencia de Beat en México, Dulce decidió darle una oportunidad. Se registró rápidamente como conductora y comenzó a manejar con la app desde el primer día. Desde entonces, sus ingresos se incrementaron, ya que al inicio con sólo manejar 5 horas, comenzó a obtener hasta $1,000 pesos al día y, lo mejor, sin descuidar a su familia.

También, al ver la flexibilidad que tenía con Beat para ser dueña de sus horarios, empezó a organizarse para poder lograr abrir su negocio lo antes posible. Por eso, los martes y jueves reduce sus horas de manejo con Beat de 12 a 5 horas para tomar sus cursos de belleza y tener todas las herramientas para cumplir su sueño.

Dulce María le ha dado un giro a su vida profesional pues ahora gana más de $35 mil pesos mensuales, algo que ningún trabajo godín le había podido brindar y con la comodidad de hacerlo cuando a ella mejor le convenga.

"Al momento que veo que tengo buenos ingresos motivo a mi hija a seguir mis pasos. Ella había trabajado en un call center y posteriormente como auxiliar administrativo; tenía que dedicar mucho tiempo por un salario mínimo que solamente le ayudaba a cubrir sus pasajes", finalizó Dulce.

Beat es una aplicación que ha sido fundamental en la economía familiar de Dulce María y su hija, quienes lograrán que su negocio "mamá e hija", vea la luz en menos de un año. Tú, cómo ellas, también puedes empezar a ganar dinero extra para cumplir tus metas, solo es cuestión de que te decidas a hacerlo.

Para Diana, ya es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo

Ser estudiante y buscar ganar un dinero extra para darte tus gustos, es difícil. Mi mamá siempre me dijo: "Diana Hilary, ¡debes de tener una carrera!" Sin embargo, yo tenía el sueño de poner mi salón de uñas en un local cerca de mi colonia. Intenté empezar a trabajar en un call center, las jornadas eran largas, y al final del mes veía un cheque que en nada se parecía al esfuerzo que ponía.

Mi mamá siempre ha sido súper luchona, por lo que empezó a manejar para ganar dinero extra en sus tiempos libres, a través de una aplicación. Empecé a ver que no le iba nada mal y me contó que se había registrado en una app nueva llamada Beat que llevaba poco tiempo en México, ofrecían bonos padrísimos y, lo mejor, se adaptaba a mis tiempos. Entonces dije, ¿por qué no darle una oportunidad?

¡Y pues el resto es historia! Ahora puedo dedicarme a estudiar, juntar dinero para abrir el estudio de uñas junto con mi socia, que es mi mamá, y darme unos lujos extras.

Me mortificaba que mis horarios de trabajo fueran muy pesados y fuera a ganar muy poco, pero lo mejor que pude hacer fue seguir el consejo de mi mamá y manejar con Beat.

Chambear con Beat me permite administrar mis tiempos para ir a la universidad, porque siempre hay viajes y no hay horas muertas, por lo que es un "ganar- ganar" y las personas que usan la app son más amables. Esta flexibilidad y el hecho de poder ganar entre $1,200 a $1,400 pesos diarios, ha hecho que pueda tomar un curso para aprender a aplicar uñas, realizar mis tareas y trabajos escolares, ayudarle a mi mamá con las labores en mi casa y darme ciertos gustos como viajar e ir de compras.

Además, manejar con Beat me hace sentir más segura, porque siempre puedo ver mi destino antes de aceptar cualquier viaje y así me muevo solo por mis rumbos y no tengo que irme hasta el otro lado de la ciudad. Me permite hacer todas mis actividades, y lo mejor es que gano más que estando encerrada en una oficina 10 horas...realmente lo veo como un negocio familiar.

Gracias a los bonos y las ganancias que Beat ofrece a sus conductores, el negocio de los sueños de Diana se hará realidad en menos de un año. Tú, como ella, también puedes empezar a ganar dinero extra para cumplir tus metas. ¡Es solo cuestión de que te decidas a hacerlo!

