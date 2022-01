Manchas na pele e descamação no verão pedem mais atenção à limpeza de pele, hidratação e fotoproteção

Confira algumas dicas para evitar essas condições de pele comuns no verão

SÃO PAULO, 7 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O verão está aí e o desejo de bronzear a pele pode fazer com que muitas pessoas tomem sol de forma excessiva. Entre as consequências da alta exposição ao sol estão algumas características indesejáveis, como descamação, irritação, vermelhidão e manchas. Isso ocorre devido à ação dos raios ultravioleta, que podem provocar queimaduras, alergias e, em casos mais graves, quando há uma prolongada e frequente exposição ao sol, o desenvolvimento de doenças como o câncer de pele.

Cetaphil®, uma marca recomendada por dermatologistas há 75 anos, oferece uma ampla gama de produtos que auxiliam na limpeza, hidratação e fotoproteção para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis.

Uma das opções do portfólio de higienizadores de Cetaphil é o sabonete em barra de limpeza profunda que limpa a pele sem ressecar e favorece o reparo da barreira protetora. Segundo estudo realizado com 41 consumidores, após 21 dias de uso, 100% dos usuários concordaram que o produto deixa a pele profundamente revigorada¹.

Cetaphil barra de limpeza profunda é composto por ingredientes antioxidantes, auxilia na remoção de resíduos de poluição e ainda evita o envelhecimento precoce.

Mesmo para quem já está se prevenindo contra os efeitos do sol, como para quem exagerou ao tomar sol e está com a pele irritada, seca, sensibilizada e descamativa pós exposição ao sol, a hidratação é fundamental. Cetaphil loção hidratante pode ser uma grande aliada pois hidrata a pele nos primeiros 30 minutos após a aplicação e a mantém hidratada por até 48 horas após uma única aplicação². Sua fórmula conta com vitamina E que promove uma ação antioxidante na pele.

Por último, mas um passo importantíssimo do skincare, ainda mais no verão, é a fotoproteção. Para proteger todo o corpo contra raios UVA e UVB, Cetaphil® oferece Cetaphil Sun FPS 30.

Indicado para o corpo, o protetor solar tem proteção celular eficaz contra a radiação UV. É muito resistente à água3, resistente ao suor4*, tem rápida absorção e foi formulado para minimizar o surgimento de alergias.

Mesmo com todas essas dicas, é importante consultar um dermatologista, que saberá indicar a fórmula ideal para cada tipo de pele e situação.

¹ RD.03.SPR.115369 IN USE TEST ON 40 HEALTHY ADULT SUBJECTS WITH SENSITIVE SKIN UNDER DERMATOLOGICAL AND OPHTHALMOLOGICAL CONTROLS

² Data On File: GLI. 04.SRE.US10403

³ MS13.SPF.N0873.SPA.INTISO.SP10 Evaluation of sun protection by international standard - ISSO 24444 in vivo determination of the sun protection factor (SPF) sweat resistant

*Reaplicar o produto a cada 2 horas para garantir a fotoproteção adequada

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

