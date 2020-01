Manchester City ogłasza rozpoczęcie globalnej współpracy z gigantem urządzeń konsumenckich Midea

Firma Midea obecna będzie na stadionie Etihad w trakcie głównych rozgrywek w ciągu najbliższych miesięcy przez zintegrowany branding i aktywacje. Gigant sprzętu AGD planuje także opracowanie innowacyjnej kampanii cyfrowej na resztę sezonu 2019/2020.

– Midea to prawdopodobnie jedna z największych firm, o której wielu konsumentów na całym świecie dopiero co usłyszało. Z pomocą City chcemy zrobić wielki krok na przód. Midea to ogromna firma, mamy w ofercie jedną z najbardziej kompleksowych linii produktów w całej branży AGD. Od 2 lat szukaliśmy odpowiedniego partnera i cieszymy się, że znaleźliśmy wspólny język z Manchester City, organizacją podzielającą naszą filozofię wykraczania poza oczekiwania fanów. W Midea wierzymy w wartość zapewniania zaskakująco przyjaznych użytkownikom produktów przez przyjmowanie podejścia stawiającego klientów w centrum i opierającego się na rozwiązywaniu problemów. Natomiast City oferuje fanom z całego świata dużo więcej niż tylko 90 minut piłkarskich atrakcji na boisku. Łączą nas te same wartości nie tylko w zakresie wygrywania, ale pod względem wygrywania w wartościowy sposób. Jesteśmy pewni co do tego, że synergia między markami pozwoli nam na wejście na zupełnie nowy poziom – skomentował Brando Brandstaeter, dyrektor marki i komunikacji w dziale działalności międzynarodowej Midea.

O klubie piłkarskim Manchester City



Manchester City FC to klub angielskiej Premier League początkowo założony w 1880 r. pod nazwą St Mark's West Gorton. Klub oficjalnie zmienił nazwę na Manchester City FC w 1894 r. i od tego czasu zdobył European Cup Winners' Cup, sześć tytułów League Championship, w tym cztery tytuły Premier League (2012, 2014, 2018 i 2019) i sześć pucharów FA. Manchester City FC to jeden z ośmiu klubów wchodzących w skład City Football Group z New York City FC i Melbourne City FC jako klubami siostrzanymi.

Pod kierownictwem managera Pepa Guardioli, jednego z najbardziej utytułowanych trenerów w świecie piłkarskim, klub bierze udział w krajowych rozgrywkach i grach Ligi Mistrzów UEFA na stadionie Etihad, spektakularnym budynku na 55 000 widzów goszczącym City od 2003 r. Dziś stadion znajduje się na terenie większego kampusu Etihad, który obejmuje także City Football Academy, nowoczesne centrum szkolenia wytrzymałościowego i rozwoju młodzieży położone w samym sercu wschodniego Manchesteru. Obejmujące Academy Stadium na 7000 widzów centrum City Football Academy jest także miejscem codziennych treningów i rozgrywek klubu piłkarskiego kobiet City i Elite Development Squad.

O Midea i Midea Group



Firma Midea to jedna z ponad 10 marek wchodzących w skład działalności AGD Midea Group, wiodącej, międzynarodowej firmy technologicznej zajmującej 312 miejsce w rankingu Global Fortune 500 za rok 2019. Działalność Midea Group wychodzi poza wyłącznie sprzęt AGD i obejmuje filary takie, jak HVAC, robotyka i automatyzacja, inteligentne domy i internet rzeczy, a także inteligentna logistyka i komponenty. Wszystkie oddziały Midea Group łączy jedna misja: #HumanizingTechnology.

Marka AGD Midea ma w swojej ofercie jedną z najbardziej kompleksowych linii produktów w całej branży i specjalizuje się w uzdatnianiu powietrza (komercyjne i mieszkaniowe klimatyzatory), chłodzeniu, praniu, dużych urządzeniach do kuchni i gotowania, małych urządzeniach do kuchni, urządzeniach wodnych, pielęgnacji podłóg i oświetleniu.

Firma Midea wierzy w wartość zapewniania zaskakująco przyjaznych użytkownikom produktów przez przyjmowanie podejścia stawiającego klientów w centrum i opierającego się na rozwiązywaniu problemów. Wykraczając poza oczekiwania i ciągle wynajdując nowe rozwiązania, firma odpowiada na ewoluujące potrzeby klientów.

Firma Midea jest, między innymi, numerem jeden na świecie wśród producentów urządzeń konsumenckich[1], numerem jeden na świecie wśród marek uzdatniania powietrza[2], numerem jeden na świecie wśród producentów AGD[3] i numerem jeden wśród marek małych urządzeń do gotowania[4].

34 globalne centra produkcyjne Midea i ponad 150 000 pracowników firmy w ponad 200 krajach i regionach przyniosło w 2018 r. roczny przychód przekraczający 39,5 miliarda USD. 28 światowych centrów innowacji Midea i zaangażowanie w badania i rozwój zaowocowały jak dotychczas 50 000 patentów.

[1] „Midea – World's No.1 Consumer Appliances Producer" Źródło: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 20ed, urządzenia na konsumenta obejmujące produkcję zmywarek, lodówek, pralek, kuchenek, mikrofalówek, klimatyzatorów, liczba urządzeń na producenta, dane za rok 2019. [2] „Midea – World's No.1 Air Treatment Brand" Źródło: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 20ed, sprzedaż detaliczna w liczbie urządzeń, dane za rok 2019. [3] „Midea – World's No.1 Major Appliances Producer" Źródło: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 20ed, zgodnie z definicją kategorii dużego sprzętu AGD, liczba urządzeń na producenta, dane za rok 2019. [4] „Midea – World's No.1 Small Cooking Appliances Brand" Źródło: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 20ed, zgodnie z definicją kategorii małych urządzeń kuchennych, sprzedaż detaliczna w liczbie urządzeń, dane za rok 2019.

