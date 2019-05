Manchester City, partenaire de Nexen Tire, remporte la Premier League pour la deuxième année consécutive

Le 12 mai, Manchester City a battu 4 à 1 le club de football de Brighton & Hove Albion (Brighton), ce qui marque le sixième titre de la ligue remporté par le club. Tout au long de la saison, Manchester City et Liverpool étaient au coude-à-coude pour la première place. À l'approche de la fin de la saison 2018/19 du championnat, le dernier match de Manchester City contre Brighton s'est révélé une victoire significative, le club ayant remporté la Carabao Cup et la Premier League pour la deuxième année consécutive.

« En tant que partenaire de pneus officiel de Manchester City, nous souhaitons féliciter le club pour sa victoire remarquable », a déclaré Travis Kang, PDG mondial de Nexen Tire. « Depuis que nous sommes associés à Manchester City et que nous sommes devenus le partenaire officiel présent sur les manches des maillots, le club n'a cessé de battre des records de succès. Il s'agit non seulement d'une victoire importante pour la société, mais également d'un rappel des durs efforts et du travail d'équipe que le club a fournis. »

« Ce fut à nouveau une saison mémorable pour Manchester City, et Nexen Tire est fière de soutenir et d'être un partenaire de longue date de Manchester City lors de cette saison victorieuse, et nous continuerons d'attirer de nouveaux supporteurs à l'échelle mondiale ainsi que de promouvoir la notoriété de marque. »

Nexen Tire a procédé à l'extension de son partenariat pluriannuel avec Manchester City en mars 2017, en devenant le tout premier partenaire officiel présent sur les manches des maillots dans l'histoire de l'EPL. Depuis le partenariat, Manchester City enregistre une réussite continue, avec deux victoires de Premier League pendant deux années consécutives. Au travers de ce partenariat, la société accroît sa notoriété de marque mondiale, et entend poursuivre ses nombreux efforts de marketing aux côtés du club. 2019 est également une année mémorable pour Nexen Tire, à l'heure où la société a achevé la construction de quatre installations majeures : des centres de R&D à Magok, aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'une nouvelle usine qui ouvrira en Europe. Grâce aux accomplissements de Nexen Tire ainsi qu'à la victoire de Manchester City pour la deuxième année consécutive, les deux partenaires ont généré un effet de synergie.

Dans le même temps, Nexen Tire devrait lancer plusieurs événements B2B et B2C locaux et internationaux pour célébrer la victoire de Manchester City.

À propos de Nexen Tire

Fondée en 1942, Nexen Tire est un fabricant mondial de pneus basé à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus enregistrant la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire travaille aux côtés de 491 concessionnaires basés dans 141 pays du monde entier (au mois de juillet 2015), et possède trois usines de fabrication -- deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une nouvelle usine basée à Žatec, en République tchèque, sera opérationnelle d'ici 2019. Nexen Tire fabrique des pneus destinés aux véhicules de tourisme, aux SUV et aux véhicules utilitaires légers, qui offrent technologie avancée et excellence de conception. La société est également spécialisée dans la production de pneus UHP, qui s'appuient sur des technologies avancées. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine aux constructeurs automobiles internationaux issus de nombreux pays à travers le monde. En 2014, la société a réalisé un grand chelem en remportant les 4 meilleurs prix mondiaux de conception, pour la première fois, parmi les nombreux fabricants de pneus internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.nexentire.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/885813/Nexen_Tires_Manchester_City.jpg

Related Links

http://www.nexentire.com



SOURCE Nexen Tire