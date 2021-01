Mando Corporation a présenté la nouvelle vision de la « liberté dans la mobilité » au CES 2021

Mando présente dans le détail la « liberté » selon Mando, notamment en termes de liberté de mobilité : « Space Freedom » (en référence aux espaces de liberté), « Smart Delivery » (pour les livraisons intelligentes), etc. Mando présente également une solution automobile, où un véhicule communique de manière harmonieuse avec un conducteur via un module intégré utilisant la technologie « x-by-Wire » et qui inclut les solutions BbW ( Brake-by-Wire ) et SbW ( Steer-by-Wire ) de Mando, toutes ces composantes étant reliées par l'hyper-connectivité électrique. Le module SPM ( Smart Personal Mobility ) permet aux personnes de découvrir la micro-mobilité. Le module SPM, premier système assisté par pédale sans chaîne au monde, fait profiter de toute la liberté qu'offre la micro-mobilité à sa conception.

« Space Freedom » permet de jouir de liberté dans l'habitacle du véhicule, au-delà de ses limites architecturales. En mode de conduite entièrement autonome, le fait de disposer d'un espace de liberté est particulièrement nécessaire parce qu'un conducteur a tout ce temps disponible pour des activités autres que la conduite. Avec le SbW (Steer-by-Wire) de Mando, récompensé par le CES 2021 Innovation Award Honoree, la fonction de rangement automatique est activée, ce qui permet de ranger le volant lorsqu'il n'est pas utilisé et de le sortir à nouveau pour l'utiliser en cas de besoin. C'est ainsi que SbW offre un véritable espace de liberté. Les constructeurs automobiles peuvent désormais se libérer de leurs limites architecturales lors de la conception de véhicules. La technologie « by-wire » de Mando peut également être appliquée au système de freinage, appelé BbW (Brake by Wire). Il est composé de 4 unités de freins électromécaniques montées sur un « module à 4 coins (4 roues) », une « pédale de frein électronique » et une unité de contrôle DCU (Domain Control Unit). La solution Brake-by-Wire élimine l'électrostabilisateur programmé, le servofrein, le câble du frein de stationnement, le tuyau d'huile moteur, etc., et fonctionne uniquement via un signal électrique pur. La pédale de frein électronique est également dotée d'une fonction de rangement automatique permettant de ranger la pédale lorsqu'elle n'est pas utilisée et de la retirer lorsque nécessaire. Les conducteurs disposent ainsi de beaucoup plus d'espace pour leurs jambes. La solution BbW n'utilise pas d'huile de frein. Elle est donc facile à entretenir et respectueuse de l'environnement. Mando, en tant que seule entreprise au monde à développer/fabriquer des freins, une direction, une suspension et un système ADAS, a accéléré le développement du moteur-roue (pièce motrice dans un véhicule électrique) et du concept ECM (Electric-Corner-Module) basés sur l'expérience de la conception des solutions SbW et BbW.

Le module SPM (Smart Personal Mobility Module) présenté par Mando est un système d'entraînement électrique assisté par pédale sans chaîne. Les fabricants d'équipements de micro-mobilité sont les clients cibles. Le module SPM permet les concepts nouveaux de 2, 3 ou 4 roues et permet également d'accéder à différents styles de vie dans de nombreuses occasions de la vie quotidienne. Le module SPM, doté d'une technologie de pointe telle que l'IA, l'IdO, le cloud, etc., est destiné d'abord au marché de la livraison et devrait commencer à être commercialisé en Europe cette année.

La technologie de conduite autonome de Mando met prioritairement l'accent sur la sécurité des conducteurs. Mando, qui développe/fabrique différents équipements, des capteurs de détection (caméra, radar, etc.) au contrôleur principal (DCU : Domain Control Unit) et au logiciel de contrôle, présente lors de ce CES la technologie de contrôle double sécurité (redondant) basée sur la DCU haute performance. Ce dispositif de sécurité double est également appliqué à la composante frein et direction (système de conduite).

Mando prévoit d'approcher le client mondial à ce CES. Utilisant le CES 2021 comme rampe de lancement, Mando affirme sa volonté de s'inscrire dans l'avenir sans aucune limitation en tant que fournisseur de solutions intégrées de mobilité de pointe.

