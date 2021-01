Mando Corporation gewinnt Innovation Award bei weltweit größtem Technologie-Event „CES 2021"

„Steer-by-Wire (SbW)" steht an der Spitze der Neugestaltung des Fahrzeuginnenraums im Zeitalter des autonomen Fahrens

- Führende Unternehmen mit autonomer Fahrtechnik wie Mando, Google und Bosch wurden in der Kategorie „Vehicle Intelligence & Transportation" ausgezeichnet.

SEOUL, Südkorea, 7. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Mando Corporation, ein weltweit tätiges Autoteileunternehmen, hat den „CES 2021"-Innovationspreis in der Kategorie Vehicle Intelligence & Transportation (VIT, dt. Fahrzeugintelligenz & Transport) gewonnen. Es handelte sich um Mandos erste Teilnahme an der CES, weshalb der Gewinn eines Innovationspreises eine bedeutende Leistung darstellt. 15 weitere Unternehmen, darunter Google, IBM, Bosch und Continental, erhielten Auszeichnungen in der selben Kategorie.