Mando Corporation wurde von General Motors (GM) zum „2021 Supplier of the Year" gewählt

134 Zulieferer aus 16 Ländern, darunter auch die Mando America Corporation, nahmen an den 30th Annual Supplier of the Year Awards teil, die am 17. Oktober (Ortszeit) in Phoenix, Arizona, USA, stattfanden, und erhielten die Auszeichnung. Die Auszeichnung „Supplier of the Year" (SOY), die an herausragende Zulieferer der obersten 1 %-Ebene vergeben wird, wurde an Unternehmen vergeben, die aus rund 20.000 Zulieferern in der ganzen Welt ausgewählt wurden.