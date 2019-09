Mando ouvre un nouveau centre de R&D en Europe

Mando exploite un centre de R&D à Francfort depuis 2010. Le nouveau centre de R&D de 12 000 m2 est équipé d'installations de tests de pointe et emploiera plus de 120 personnes en R&D. La R&D européenne de Mando joue actuellement un rôle central dans le développement de technologies automobiles innovantes et d'avenir, telles que la conduite autonome, les véhicules électriques et les produits de châssis avancés. Feigel Hans-Jörberg joue un rôle de premier plan pour les effectifs de haut calibre composés de spécialistes travaillant sur des technologies de pointe telles que les freins dynamiques intégrés (IDB - Integrated Dynamic Brakes).

Mando a annoncé qu'elle continuera d'accroître ses investissements mondiaux en R&D centrés sur le client afin de sécuriser la technologie de base des futures automobiles et de consolider sa position de fournisseur leader sur le marché mondial de l'automobile.

Le PDG de Mando, Mong-won Chung, a déclaré : « Alors que le secteur automobile mondial traverse une période difficile, Mando poursuivra sa croissance grâce à l'esprit pionnier dont il a fait preuve en Europe ». Il a ajouté : « Les capacités de R&D et le leadership technologique de Mando s'épanouiront ici dans le berceau des automobiles. »

Les relations de Mando avec l'Europe ont commencé en 1989 avec des tests hivernaux en Suède. Mando a ouvert son bureau de Francfort en 1996 et a depuis lors ouvert son siège social en Allemagne, des sites de production en Pologne et en Turquie, ainsi que deux centres de R&D en Allemagne alors qu'elle continue à relever des défis et à croître sur le marché européen.

Mando a obtenu son premier contrat européen auprès de GM-Opel en 1997 et a désormais étendu ses relations commerciales avec la plupart des constructeurs automobiles européens, notamment BMW, Volkswagen, Volvo, Peugeot et Citroën.

Mando déploie constamment des moyens pour étendre ses capacités de R&D à l'échelle mondiale, avec une présence en Corée, en Allemagne, aux États-Unis et en Inde, et maintient ses dépenses de R&D à plus de 5 % de son chiffre d'affaires.

Mando est une entreprise mondiale de pièces automobiles spécialisée dans la conception et la production de freins, de directions, de suspensions et de pièces de systèmes d'aide à la conduite, tout en conservant le plus haut niveau de technologie indépendante en matière de conduite autonome parmi les fabricants mondiaux de pièces automobiles.

