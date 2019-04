Manifestación comunitaria en la oficina de distrito del presidente del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea Jones-Sawyer

LOS ÁNGELES, 16 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Miembros de la Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance (LADAPA) y Liam's Life Foundation celebrarán una manifestación para apoyar la aprobación de AB 1713 (Ley Liam). El proyecto de ley estatal, que busca reducir el límite legal de alcohol para los conductores de California de .08 BAC a .05 BAC., tiene que ser aprobado a más tardar el 23 de abril de 2019, a través del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea presidido por Jones-Sawyer.

Manifestación / Evento para medios de comunicación

Cuando: Miércoles 17 de abril de 2019

Hora: 10:00am

Donde: Edificio Wallis Annenberg - 700 Exposition Park Drive, Los Ángeles 90037

Quién

Mishel Eder , Liam's Life Foundation

, Liam's Life Foundation Marcus Kowal , Liam's Life Foundation

, Liam's Life Foundation Genesis Jerez , presidente, Coalition to Prevent Alcohol-Related Harms in LA Metro (COPalm)

, presidente, Coalition to Prevent Alcohol-Related Harms in LA Metro (COPalm) Koreatown Youth & Community Center (KYCC)

Alcohol Justice

Tarzana Treatment Center

Por qué

Mishel Eder y Marchs Kowal perdieron su hijo de 15 meses Liam por culpa de un conductor ebrio en 2016

y Marchs Kowal perdieron su hijo de 15 meses Liam por culpa de un conductor ebrio en 2016 Según la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NTHSA), 1,120 personas murieron en accidentes como consecuencia de la conducción bajo los efectos del alcohol en California en 2017

en 2017 La mayoría de las personas están imposibilitadas para manejar con un BAC de 0.5

Si se implementa 0.5 BAC en California , las muertes relacionadas con el alcohol se reducirán de 5 a 18 por ciento

, las muertes relacionadas con el alcohol se reducirán de 5 a 18 por ciento Más de cien países en todo el mundo han reducido los límites de BAC a 0.5 o menos.

Mothers Against Drunk Driving (MADD), Advocates for Highway & Auto Safety, National Safety Council, y la National Transportation Safety Board (NTSB) recomiendan y apoyan .05 BAC

Leer: California sufre más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol y $34 mil millones en costos anualmente

Organizaciones miembros de L.A. DAPA

o Alcohol Justice

o Behavioral Health Services, Inc.

o California Alcohol Policy Alliance

o Children's Hospital Los Angeles

o Copalm

o Institute For Public Strategies

o Koreatown Youth & Community Center

o P3 Partnership For A Positive Pomona

o Paso Por Paso, Inc.

o Pueblo Y Salud, Inc.

o Spa-2 Communities In Action

o Social Model Recovery Services

o Tarzana Treatment Centers

o United Coalition East Prevention Project

o The Wall Las Memorias Project

o Women Against Gun Violence

o Women's Christian Temperance Union

CONTACTO: Raul Verdugo 310 689-9401

Marcus Kowal 424 210-1555

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/872986/Los_Angeles_Drug_and_Alcohol_Policy_Alliance_Logo.jpg

FUENTE Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance

Related Links

https://alcoholjustice.org/projects/ladapa



SOURCE Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance