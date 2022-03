MANIFIESTO SLOW FASHION: COMPETENCIAS VISIBLES Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

El corazón de la exposición será el área especial "Manifiesto Slow Fashion: competencias visibles", dedicada al concepto "Made in Italy" y a sus sectores de especialización, creada en colaboración con Confartigianato, con la contribución del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y de ITA/ICE.

Piedra angular esencial de la filosofía de TheOneMilano, Slow Fashion centra la atención en las prendas bellas y bien hechas, destinadas a tener una larga vida en el armario, a través de las estaciones y de las generaciones.

La exposición de TheOneMilano cuenta la historia de algunos de los oficios que hacen que las colecciones de moda producidas por las empresas sean bellas, bien hechas y demandadas en todo el mundo.

Así, se desvelan los secretos del bordador, el sastre, el tejedor de telares, el zapatero, el marroquinero, el sombrerero, el peletero, el fabricante de gafas, el orfebre y el encajero. Todos participan con su banco de trabajo y sus herramientas; todos están dispuestos a mostrar sus habilidades en términos de sostenibilidad y minimización de residuos.

En TheOneMilano debutará, en las colecciones, FURMARK®, la certificación internacional para las pieles, creada por la IFF, International Fur Association, y todas las asociaciones del sector peletero del mundo.

El proyecto ha supuesto más de tres años de trabajo, uniendo las fuerzas de todas las ramas del sector peletero, con la ayuda del grupo LVMH y numerosas empresas de confección, y el 13 de marzo dará la bienvenida a las primeras piezas certificadas, listas para entrar en las tiendas para el invierno 2022/23.

TheOneMilano, tendrá lugar del 13 al 15 de marzo de 2022 en el centro de exposición Fiera Milano Rho, de 9.30 a.m. a 7 p.m. los días 13 y 14 de marzo, y de 9.30 a.m. to 6 p.m. el 15 de marzo.

www.theonemilano.com

