Mann besteigt den „Everest" zu wohltätigen Zwecken in Singapur ohne Klimaanlage

SINGAPUR, 7. Mai 2020 /PRNewswire/ -- 29.030 USD (die Höhe des Mt. Everest in Fuß oder 8.848 m) wurden von Francesco Reza Safavi, dem Vorstandsvorsitzenden der Safavi Philanthropic Initiative, für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Safavi hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Höhe des Mt. Everest mithilfe des erfahrenen Bergsteigers und Forschers Khoo Swee Chiow, der bereits Mt. Everest erklommen hat, zu bewältigen und das in seinem Wohnhaus während der Covid-19 Ausgangssperre. Als Mitglied des ersten Everest-Bergsteigerteams aus Singapur fiel Khoo die entscheidende Rolle zu, dafür zu sorgen, dass diese „Gipfelbesteigung" so „sicher" und authentisch wie möglich ausgeführt werden würde. Für diesen Bergsteiger bedeutete das nicht nur, 88.000 Stufen hoch und runter zu rennen und die Höhenunterschiede beim Erklimmen des höchsten Gipfels der Welt zu kalkulieren, bis er den Gipfel erreicht hatte, sondern alle Einzelheiten des Anstiegs, angefangen bei dem 21-tägigen Fußmarsch von Kathmandu bis zum Base Camp und die erforderlichen, mehrfachen Akklimatisierungswechsel zwischen den Camps wurden so wahrheitsgetreu wie möglich ausgeführt.