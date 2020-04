Mantenha-se informado sobre a situação do coronavírus, e divirta-se com o Kwai durante a quarentena

No plantão do Kwai, os usuários podem acompanhar a evolução do número de casos confirmados e mortes, que é atualizado diariamente com dados oficiais.

Eles também tem acesso a vídeos curtos produzidos por usuários do app e minuciosamente selecionados pelo time do Kwai, contendo informações como a importância de lavar as mãos e a história de outros vírus do tipo coronavírus; além de dicas para prevenir a contaminação, como evitar tocar no rosto e manter as mãos sempre higienizadas.

Além disso, o Kwai convida a todos os usuários a participarem dos #desafios do app como forma de se distrair durante o tempo em casa: todos podem fazer um vídeo participando, além de compartilhar e convidar amigos a participarem também.

Os desafios mais populares no momento são o #NoRitmo, em que os emojis que aparecem na tela viram uma coreografia; #XôCorona, com táticas para evitar o contágio por coronavírus; #FutebolEmCasa, onde os usuários são desafiados a postarem vídeos fazendo embaixadinhas com objetos inusitados, como rolos de papel higiênico e #PuloInvertido, onde vídeos reproduzidos de trás para frente dão impressão que todos podem voar!

Para acessar a nova função do Plantão COVID-19 no Kwai, basta clicar no seu perfil, no canto superior esquerdo do aplicativo e depois clicar em "COVID-19". Há também a possibilidade de compartilhar o Plantão COVID-19 do Kwai em outras redes sociais, utilizando o botão de compartilhar.

