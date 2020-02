Manthan déploie une solution d'analyse de restaurant dans plus de 400 points de vente Pizza Hut au Royaume-Uni

- Augmentation de l'efficacité et des recettes pour toutes les fonctions

BANGALORE, Inde, 13 février 2020 /PRNewswire/ -- Manthan, une société de premier plan spécialisée dans l'analyse avancée s'appuyant sur l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir déployé avec succès sa solution d'analyse de restaurant dans des points de vente Pizza Hut au Royaume-Uni. Le géant mondial des pizzas avait choisi cette solution pour offrir à ses propriétaires de points de vente des informations faciles à utiliser afin de prendre des décisions commerciales éclairées, améliorant ainsi l'efficacité commerciale comme les recettes.

La solution a été déployée à toutes les fonctions, y compris les ventes, le marketing, les opérations, l'expérience client, les RH et la planification, afin de créer une transition à l'échelle de l'entreprise vers une prise de décisions axée sur les données. Après avoir analysé les défis auxquels les professionnels étaient confrontés en raison de retards dans les rapports et d'un manque d'informations, Pizza Hut a décidé de remplacer la plateforme d'informations commerciales existante et de passer à une plateforme d'analyse moderne possédant des capacités d'algorithme prédictif, tout en démocratisant l'analyse dans l'ensemble de l'entreprise. La solution d'analyse de restaurant de Manthan a permis un accès nomade aux informations à leurs employés les plus actifs, réduisant considérablement les inefficacités et permettant des corrections de cap immédiates.

« Manthan a démontré sa capacité à comprendre notre entreprise et nos clients, et est capable d'offrir les plus hauts niveaux d'innovation technologique évolutive », a déclaré Beverley D'Cruz, Chief Marketing Officer, Pizza Hut Delivery - UK. « Ce partenariat avec Manthan a considérablement amélioré notre efficacité opérationnelle et analytique. Manthan a non seulement compilé toutes nos données à partir des anciens systèmes pour créer une source unique de vérité, mais a également permis un accès plus facile aux indicateurs opérationnels et de performance pour nous offrir des délais d'analyse plus rapides. »

« Nous avons considérablement réduit le temps passé à analyser et à générer des informations sur les goulets d'étranglement opérationnels, les problèmes liés aux ventes, les performances promotionnelles, la comparaison des magasins et les retards dans les rapports. Avec une vision à 360 degrés du client, des ventes et des opérations, nous sommes désormais prêts à diriger un navire plus efficace », a déclaré Kate Vacovec, Head of Commercial Planning, Pizza Hut UK & Europe. « En tant que partenaire technologique stratégique, Manthan renforce notre capacité à apporter de l'évolutivité, de la vitesse et une innovation révolutionnaire alors que Pizza Hut continue d'améliorer l'expérience client grâce à une commodité et une personnalisation accrues. Sa technologie change complètement la donne pour nous, et je pense que ce sera le cas pour l'ensemble du secteur de l'accueil. »

« Nous sommes extrêmement ravis de cette opportunité de mettre notre marque derrière Pizza Hut. Pizza Hut est un partenaire important pour nous, et il est maintenant sur le point de se transformer en une entreprise algorithmique qui utilise harmonieusement les données, les analyses et les algorithmes pour générer de meilleurs résultats commerciaux », a déclaré Madhu Rao Attada, VP, Professional Services chez Manthan.

