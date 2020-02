Manthan implanta solução de análise de restaurante em mais de 400 lojas da Pizza Hut do Reino Unido

BANGALORE, Índia, 13 de fevereiro de 2020 A Manthan, uma empresa líder em análise avançada com IA, anunciou hoje que implantou com sucesso sua solução de análise de restaurante nas lojas da Pizza Hut no Reino Unido. A gigante global de pizza teve a solução preparada para capacitar seus donos de negócios com informações fáceis de usar para tomar decisões comerciais esclarecidas, aumentando assim a eficiência e o lucro do negócio.

A solução foi implementada em todas as funções, incluindo vendas, marketing, operações, experiência do cliente, RH e planejamento, a fim de criar uma mudança em toda a empresa para a tomada de decisões baseada em dados. Após analisar os desafios enfrentados por clientes empresariais devido ao atraso nos relatórios e à falta de informações, a Pizza Hut decidiu substituir sua plataforma de informações empresariais existente e mudar para uma plataforma moderna de análise com capacidade de algoritmos preditivos e análise democrática de dados em toda a empresa. A solução de análise de restaurante da Manthan permitiu acesso a informações, em qualquer lugar, aos seus funcionários mais ocupados, reduzindo significativamente as ineficiências e permitindo correções rápidas de rumo.

"A Manthan demonstrou sua capacidade de entender nosso negócio e nossos clientes, e tem a capacidade de oferecer os mais altos níveis de inovação tecnológica escalável", disse Beverley D'Cruz, diretora de marketing da Pizza Hut Delivery no Reino Unido. "A parceria com a Manthan impulsionou significativamente nossa eficiência operacional e analítica. A Manthan não só reuniu todos os nossos dados de sistemas existentes para criar uma Fonte Única de Verdade, mas também criou um acesso mais fácil às métricas operacionais e de desempenho para nos dar um tempo de resposta analítica mais rápido".

"Reduzimos significativamente o tempo gasto na análise e uso de informações sobre problemas operacionais, desafios de vendas, desempenho promocional, benchmarking de lojas e atrasos nos relatórios. Com uma visão de 360 graus de clientes, vendas e operações, estamos agora preparados para administrar uma empresa mais eficiente", disse Kate Vacovec, chefe de planejamento comercial da Pizza Hut do Reino Unido e da Europa. "Como uma parceira tecnológica estratégica, a Manthan fortalece nossa capacidade de oferecer escalabilidade, rapidez e inovação disruptiva, além da Pizza Hut continuar a melhorar a experiência do cliente através de uma maior conveniência e personalização. A tecnologia deles representa uma mudança radical para nós, e suspeito que será para toda a indústria de hospitalidade".

"Estamos extremamente felizes pela oportunidade de ter nossa marca por trás da Pizza Hut. A Pizza Hut é uma parceira importante para nós, e eles agora estão no caminho certo para se transformarem em um negócio algorítmico que utiliza dados, análises e algoritmos para obter de seus negócios resultados melhores", disse Madhu Rao Attada, vice-presidente de serviços profissionais da Manthan.

Sobre a Manthan

A Manthan é uma empresa líder em análise de nuvens e pioneira em programas para empresas voltadas para o consumidor. A Manthan se destaca no uso de ciências da decisão e IA; seus produtos são conhecidos por criar a maneira mais fácil de gerar lucro. Os produtos da Manthan utilizam inteligência de máquina para processar contextos de decisão e reagir automaticamente com ações. Sediada em Bangalore e com escritórios em Santa Clara, Londres, Dubai, Cidade do México, Singapura e Manila, a Manthan está presente em 22 países. Para mais informações, visite manthan.com .

