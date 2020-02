Manthan stellt in mehr als 400 Pizza-Hut-Filialen im Vereinigten Königreich eine Analytics-Lösung für Restaurants bereit

- Funktionsübergreifende Effizienz- und Umsatzsteigerung

BANGALORE, Indien, 13. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Manthan, das führende Unternehmen für KI-gestützte fortschrittliche Analytics, gab heute bekannt, dass es in verschiedenen Pizza-Hut-Filialen im Vereinigten Königreich erfolgreich eine Analytics-Lösung für Restaurants (Restaurant Analytics Solution) bereitgestellt hat. Der globale Pizza-Riese hat sich für diese Lösung entschieden, um es seinen Filialinhabern mit benutzerfreundlichen Insights zu ermöglichen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und so die geschäftliche Effizienz sowie den Umsatz zu steigern.

Die Lösung wurde funktionsübergreifend bereitgestellt und umfasst Vertrieb, Marketing, Betrieb, Gasterlebnis, Personalwesen und Planung. So soll ein unternehmensweiter Wechsel hin zu einer datengesteuerten Entscheidungsfindung ermöglicht werden. Nach der Analyse der Herausforderungen, vor denen Unternehmensanwender aufgrund verzögerter Berichterstattung und mangelnder Einblicke stehen, entschied sich Pizza Hut dafür, eine bestehende Business-Insights-Plattform durch eine moderne Analyseplattform mit Prognosealgorithmen zu ersetzen und den Analysebereich unternehmensweit zu demokratisieren. Dank Manthans Analytics-Lösung für Restaurants können Mitarbeiter, die über wenig Zeit verfügen, unterwegs auf Insights zugreifen. So können Ineffizienzen erheblich reduziert und rasche Kurskorrekturen vorgenommen werden.

„Manthan hat unter Beweis gestellt, dass es unser Geschäft und unsere Kunden versteht und in der Lage ist, ein Höchstmaß an skalierbarer Technologieinnovation bereitzustellen", so Beverley D'Cruz, Chief Marketing Officer bei Pizza Hut Delivery - UK. „Die Partnerschaft mit Manthan hat unsere operative und analytische Effizienz erheblich gesteigert. Manthan hat nicht nur alle unsere Daten aus älteren Systemen zusammengeführt, um eine einzige Datenquelle zu schaffen, sondern auch einen einfacheren Zugang zu Betriebs- und Leistungskennzahlen ermöglicht. Hierdurch wiederum konnten die Bearbeitungszeiten für Analysen verkürzt werden."

„Wir konnten den Zeitaufwand für die Analyse und Bereitstellung von Einblicken rund um betriebliche Engpässe, Verkaufsprobleme, Werbewirkung, Store-Benchmarking und Verzögerungen bei der Berichterstattung deutlich reduzieren. Mit einer Rundumsicht auf den Kunden, den Verkauf und den Betrieb können wir nun effizienter arbeiten", so Kate Vacovec, Head of Commercial Planning, Pizza Hut UK & Europe. „Als strategischer Technologiepartner stärkt Manthan unsere Kompetenzen im Hinblick auf Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und bahnbrechende Innovationen. So kann Pizza Hut das Kundenerlebnis durch mehr Komfort und Personalisierung weiter verbessern. Diese Technologie hat eine völlig neue Ära bei uns eingeläutet und ich vermute, dass das für das gesamte Gastgewerbe der Fall sein wird."

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, unsere Marke in den Dienst von Pizza Hut zu stellen. Pizza Hut ist ein wichtiger Partner für uns. Das Unternehmen arbeitet jetzt algorithmusgestützt und nutzt nahtlos Daten, Analysen und Algorithmen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen", so Madhu Rao Attada, VP Professional Services bei Manthan.

Über Manthan

Manthan ist ein führendes Cloud-Analytics-Unternehmen, das bahnbrechende Anwendungen für verbraucherorientierte Unternehmen entwickelt. Manthan zeichnet sich durch die Anwendung von Entscheidungswissenschaften und KI aus. Seine Produktpalette wird dafür geschätzt, dass sie den kürzesten Weg zur Gewinnerwirtschaftung ermöglicht. Die Produkte von Manthan nutzen maschinelle Intelligenz, um Entscheidungskontexte zu verarbeitenund automatisch mit Aktionen zu reagieren. Manthan hat seinen Hauptsitz in Bangalore und unterhält Niederlassungen in Santa Clara, London, Dubai, Mexiko-Stadt, Singapur und Manila. Die Präsenz des Unternehmens erstreckt sich auf 22 Länder. Weitere Informationen finden Sie auf manthan.com.

