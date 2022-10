Mantisco faz parceria com Immutable X em iniciativa de jogos para Web3

Novo "Hunter's Arena" será desenvolvido como jogo para Web3.0 com Immutable X

SEUL, Coreia do Sul, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mantisco, desenvolvedora e editora de jogos para Web3 sediada em Seul, na Coreia, anunciou hoje uma parceria com a Immutable X, uma plataforma líder do setor de cunhagem e trading de NFTs e a primeira solução de escalonamento rápido de segunda camada do mundo na Ethereum, para desenvolver o jogo para Web3 chamado "Hunter's Arena: Rebirth".

Com os jogos para Web3 em rápida ascensão, a Mantisco vem desenvolvendo a versão para Web3 do Hunter's Arena na empresa. A Mantisco pretende oferecer um ecossistema de jogos que não só permita que os usuários tenham experiências dentro do jogo impulsionadas pela verdadeira propriedade de ativos digitais, como personagens do jogo, skins, armas e outros itens, mas que ajude os usuários a se divertirem reformulando os sistemas de combate, melhorando a experiência do usuário e mantendo, ao mesmo tempo, o ritmo acelerado e imersivo do jogo. A Mantisco tem se dedicado a "oferecer jogos que definam um padrão sustentável de jogos de blockchain e unam jogadores de todas as origens, permitindo aos usuários um envolvimento ativo com altas recompensas".

A Mantisco espera "oferecer entusiasmo e fatores divertidos a sua comunidade, por meio de um combate repleto de ação e cheio de estilo, cenários envolventes no jogo e várias oportunidades para os usuários desenvolverem suas habilidades e competirem entre si, obtendo, ao mesmo tempo, a propriedade verdadeira dos ativos do jogo".

David Yoon, CEO da Mantisco, disse: "Alinhados com a experiência da Immutable em acelerar a adoção em massa dos jogos para Web3, agora estamos impulsionando o desenvolvimento de novos jogos, como o "Hunter's Arena: Rebirth" e outros jogos com classificação AAA desenvolvidos com a Unreal 5. Nosso foco é a motivação e a diversão dos jogadores e jogos com transações seguras. Nossa parceria com a Immutable X será fundamental para tornarmos realidade nossa visão de jogos."

A Mantisco desenvolveu e publicou um jogo com classificação AAA chamado "Hunter's Arena: Legend" no Steam, PS4 e PS no ano passado. O "Hunter's Arena: Legend" foi o primeiro jogo coreano lançado no PS4 e no PS5 e registrou 12 milhões de downloads em todo o mundo.

A Immutable está promovendo o avanço da próxima geração de jogos para Web3 por meio da Immutable X, uma plataforma líder do setor de cunhagem e trading de NFTs e a primeira solução de escalonamento rápido de segunda camada do mundo na Ethereum. Atualmente, a Immutable X, utilizando a tecnologia de implementação ZK da Starkware, cresceu e tornou-se a plataforma líder para cunhagem, trading e escalonamento de jogos para Web3 e projetos de NFTs na Ethereum, oferecendo aos desenvolvedores e inovadores uma solução livre de emissões de carbono e sem taxa de GAS, com velocidade, escalabilidade, segurança e liquidez ilimitadas.

O "Hunter's Arena: Rebirth" está programado para ser lançado em 2023.

