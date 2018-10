Manu, de Curitiba, ganha o Miele One To Watch Award no Latin America's 50 Best Restaurants 2018

A chef-proprietária Manoella 'Manu' Buffara irá receber o Miele One To Watch Award para o restaurante Manu durante a sexta cerimônia anual do Latin America's 50 Best Restaurants na terça-feira, 30 de outubro, no espaço de eventos Ágora, em Bogotá, Colômbia. O anúncio de hoje segue dois outros prêmios pré-anunciados que levam à revelação da lista: O Diners Club® Lifetime Achievement Award, que foi entregue à dupla Maria Elena Lugo Zermeño e Gerardo Vázquez Lugo do Nicos, da Cidade do México, e o elit® Vodka Latin America's Best Female Chef, que foi para Pía León do Central e do Kjolle, de Lima.

A chef Buffara é filha de um fazendeiro e, como tal, herdou seu amor pelos produtos locais e o manuseio correto e cuidadoso dos ingredientes, que se tornaram parte essencial da filosofia de Manu. O menu é cuidadosamente curado a partir de ingredientes do sul do Brasil e apresenta pratos exclusivos, incluindo o macaron de milho e um prato de ostra de morangos nativos e raspadinha de limão.

Buffara disse: "Ganhar o prêmio Miele One To Watch por Manu é uma honra não apenas para mim, mas também para minha equipe, minha cidade, meu estado e meu país. É importante para mim mostrar meu trabalho e as pesquisas que fazemos em torno do estado do Paraná. Este prêmio também vai me ajudar a usar minha voz para beneficiar toda a comunidade por trás dos produtos que usamos em Manu. A gastronomia tem o poder de transformar pessoas e cidades".

Buffara trouxe influências para Manu em vários estágios no Noma em Copenhague, onde aprendeu a buscar ingredientes frescos. Ela também trabalhou na Alinea em Chicago e passou um tempo na Itália e no Alasca. Em Curitiba, ela está envolvida em um projeto de hortas urbanas e uma iniciativa de abelhas nativas e é uma defensora ferrenha da redução de resíduos.

Sobre o Miele One To Watch Award

O Miele One To Watch Award é o reconhecimento máximo dos restaurantes promissores da região pelos Latin America's 50 Best Restaurants e é a evidência do compromisso da organização com futuros talentos e com a gastronomia da região.

O Miele One To Watch Award celebra um restaurante que tem potencial para entrar na lista do Latin America's 50 Best Restaurants nos próximos anos. O vencedor é escolhido pela organização do Latin America's 50 Best Restaurants a partir de uma lista de restaurantes fora da lista que receberam votos na última rodada de votação. Nenhum dos patrocinadores tem qualquer influência sobre o processo de votação.

