Manual de Prevenção Contra Fraudes do CEO 2020 está disponível

TAMPA, Flórida, 29 de Junho de 2020 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anuncia a edição 2020 do seu 'Manual de Prevenção Contra Fraudes do CEO'.

O FBI, agência de investigação dos EUA, relata que a fraude do CEO gerou mais de 23 mil reclamações e perdas somadas em mais de US$ 1.7 bilhão no último ano. Entre junho de 2016 e julho de 2019, o FBI informou que o prejuízo consequente desse modelo de engenharia social foi superior a US$ 26 bilhões.

O 'Manual de Prevenção Contra Fraudes do CEO' da KnowBe4 oferece uma visão geral completa sobre como os executivos se tornam alvo, além de dicas para evitar um ataque desse tipo e o que fazer se alguém virar vítima. A versão 2020 possui uma definição atualizada de Fraude do CEO, estatísticas recentes, novos exemplos de organizações que sofreram esse tipo de crime e novas etapas para resolução e restituição.

"As organizações precisam combinar tecnologia, treinamento e processos internos para impedir ataques de fraude do CEO", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Os colaboradores precisam entender que pode ser difícil identificar um e-mail de spear phishing bem elaborado e que parece vir de um gestor ou de algum colega de trabalho. Os treinamentos de conscientização em segurança podem ensiná-los a reconhecer possíveis mensagens maliciosas, mesmo que pareçam de uma fonte confiável. Com este manual, nosso objetivo é equipar os profissionais de segurança com as ferramentas necessárias para ajudar a evitar esses tipos de ataques antes que eles aconteçam."

Para baixar a edição 2020 do 'Manual de Prevenção Contra Fraudes do CEO' da KnowBe4, visite https://info.knowbe4.com/ceo-fraud-prevention-manual.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 33.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

