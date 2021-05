Mãos hidratadas e macias: saiba como cuidar das mãos em tempos de higienização frequente

SÃO PAULO, 10 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Quem nunca ouviu "quer saber a idade de uma pessoa, olhe para as mãos dela" que atire a primeira pedra. Essa expressão comum tem suas razões.

A dermatologista Vivian Simões Pires (CRM RS- 36497) lembra que as mãos costumam ser a parte do corpo mais exposta a fatores externos responsáveis por acelerar o envelhecimento, como exposição ao sol e às temperaturas mais frias.

De modo geral, a pele passa por um processo de envelhecimento que é causado por fatores naturais- como a menor produção de colágeno com o passar dos anos – e os fatores externos ao corpo – como a exposição ao sol e o uso excessivo de produtos que podem trazer ressecamento. A pele das mãos, por ser mais fina e estar mais exposta aos fatores externos, fica mais propensa a danos.

O uso diário de filtro solar nas mãos é um super aliado. No atual período, também é importante atentar-se à hidratação constante das mãos, já que o uso excessivo de álcool em gel e a intensidade com que se tem lavado as mãos podem deixá-las ainda mais ressecadas. "Deixar de higienizar não é uma opção. Mas prefira sabonetes e álcoois que tenham hidratantes em suas composições, especialmente neste período em que estamos nos preparando para entrar nas estações mais secas do ano", indica Dra. Vivian.

Ter as mãos hidratadas, macias e com viço é o cenário ideal e totalmente possível. "Nós produzimos naturalmente em nosso corpo o ácido hialurônico que é responsável pela manutenção da hidratação e da maciez da pele. As moléculas dessa substância atraem água para os tecidos, hidratando a pele. Com o passar dos anos, perde-se a capacidade natural de produção desse ácido e, como consequência, além da pele ficar menos hidratada, há perda de elasticidade e luminosidade. Mas, graças à ciência, já existem tratamentos muito eficazes para a reposição do ácido hialurônico por meio de aplicações pouco invasivas", explica Dra. Vivian.

Como opção, o ácido hialurônico Restylane® Skinboosters™ funciona como um reservatório hídrico de longa duração auxiliando na hidratação de dentro para fora, suavizando linhas finas, aumentando gradualmente a elasticidade e luminosidade da pele e tratando rugas e cicatrizes. De origem não animal, sintetizado em laboratório, o composto se assemelha ao produzido pelo organismo, o que o torna um produto com alta biocompatibilidade.

O tratamento com Skinboosters™ é um procedimento não cirúrgico que tem sua aplicação na derme profunda e seus efeitos duram até um ano. Geralmente, são necessárias duas sessões com o intervalo de um mês. É importante que o procedimento seja indicado e acompanhado por um profissional da saúde habilitado a customizar o tratamento para cada tipo de pele.

