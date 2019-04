Mapp acquiert Webtrekk et ajoute des fonctionnalités d'analyse avancée et de customer intelligence à sa plateforme Mapp Cloud

L'expertise de Webtrekk dans les domaines de l'analyse, de l'intelligence client, des tableaux de bord métier, du machine learning et de l'I.A. complète parfaitement la plateforme de marketing digital Mapp Cloud de Mapp. L'association des capacités d'acquisition et d'engagement cross-canal de Mapp avec celles de customer intelligence de Webtrekk vont créer une nouvelle génération de plateforme de marketing digital capable de délivrer des expériences clients complète de bout en bout, boostées par de l'analyse et de la personnalisation avancées. La plateforme intégrée va permettre aux marketeurs de centraliser les données des clients, d'analyser leur comportement grâce au machine learning et d'interagir avec le meilleur contenu sur l'ensemble des canaux.

«Mapp a maîtrisé l'acquisition et l'engagement client et nous avons introduit il y a un an la notion d'unification des données clients avec la sortie de notre offre CDP» a déclaré Steve Warren, CEO de Mapp. «Pour permettre aux spécialistes du marketing de transformer véritablement les données en informations et en actions, il est nécessaire de tirer parti des fortes capacités de l'intelligence client, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. Nous sommes ravis d'accueillir Webtrekk dans la famille Mapp et nous pensons que Webtrekk complète parfaitement notre offre et notre vision de la manière dont les spécialistes du marketing peuvent exploiter pleinement ses nouvelles capacités. "

«Nous sommes ravis que Webtrekk devienne un composant clé de Mapp Cloud. L'association de nos solutions d'intelligence client et d'analytique à celle d'exécution marketing de Mapp via une plateforme intégrée permet aux spécialistes du marketing de proposer une expérience plus personnalisée à leurs clients », a déclaré Christian Sauer, fondateur de Webtrekk. «Conserver notre orientation stratégique sur les données first party a toujours été une priorité pour la mission de Webtrekk. Avec des centres de données agréés ISO en Allemagne et une solution d'acquisition de clients reposant sur des données propriétaires, Mapp est le partenaire idéal pour nous. "

Mapp et Webtrekk vont consolider leurs offres dans un produit complètement intégré, qui exploitera leurs forces et expertises respectives afin de fournir des fonctionnalités supplémentaires à leurs clients :

Les clients de Mapp vont bénéficier des fonctionnalités de reporting cross-canal et de scoring et d'analyse basés I.A. de Webtrekk. Ils auront également accés à la suite complète Customer Analytics de Webtrekk qui inclue des recommandations produit personnalisé, des dashboards d'intelligence client et du reciblage basé sur les comportements web.

Les clients de Webtrekk vont bénéficier des fonctionnalités de marketing automation cross-canal email et SMS de Mapp Cloud . Ils pourront également utiliser les données comportementales en temps réel pour initialiser des conversations in-app et push mobile personnalisées.

La plateforme intégrée va fournir une alternative puissante aux autres solutions de marketing cloud qui sont souvent très coûteuses, promettant beaucoup et avec des ROIs pas toujours démontrés. Avec la nouvelle offre Mapp Cloud powered by Webtrekk, les sociétés permettront à leurs marketeurs et leurs data analysts de se focaliser réellement sur leur métier et leurs activités à valeur ajoutée.

La marque Webtrekk étant très forte sur le marché allemand, Mapp va maintenir son siège historique à Berlin afin de renforcer son support et sa présence physique dans cette région d'Europe.

La finalisation de la transaction, qui est soumise aux autorités réglementaires et aux autres conditions habituelles pour ce type de transaction, devrait avoir leu au deuxième trimestre 2019.

A propos de Mapp

Mapp aide les entreprises à sortir du lot … sans se ruiner. En 2019, Mapp a étendu son programme partenaires et revendeurs à Mapp Empower, une plateforme d'email marketing pour les agences, et à Mapp Cloud, une plateforme de marketing cross-canal pour les marques et les revendeurs.

Le siège social de Mapp se trouve à San Diego et la société possède des bureaux dans huit pays. Elle aide plus de 3000 sociétés à vendre plus intelligemment et à rentabiliser au maximum leurs investissements en marketing digital. Puma, Xerox, PepsiCo, Qantas, Infinity et Lloyds Banking Group comptent parmi les clients de Mapp. En savoir plus sur www.mapp.com

A propos de Webtrekk

Webtrekk est l'une des plateformes d'intelligence client leader sur le marché en Europe, permettant aux entreprises de connecter, d'analyser et d'activer des données utilisateur et marketing sur tous les périphériques (devices). Leurs solutions de gestion de données first party éprouvées aident les clients à exploiter au maximum leurs données. Webtrekk garantit les normes de protection des données les plus strictes, est certifié TÜV et stocke ses données sur des serveurs dans l'Union européenne. Son siège est situé à Berlin, avec des bureaux également en Italie et en Espagne. Plus de 400 clients, dont FlixBus, Porsche Holding, ING et MyToys, font confiance à Webtrekk. En savoir plus sur www.webtrekk.com

