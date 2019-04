Mapp acquisisce Webtrekk integrando Mapp Cloud con competenze nel settore dell'Advanced Analytics e Customer Intelligence

L'esperienza di Webtrekk in analytics, customer intelligence, dashboard, machine learning e Intelligenza Artificiale è perfettamente complementare a Mapp Cloud, la piattaforma di marketing digitale di Mapp. L'integrazione della profonda competenza di Mapp nell'acquisizione e fidelizzazione del cliente con la customer intelligence di Webtrekk, creerà una piattaforma di marketing digitale di prossima generazione in grado di fornire una customer experience end-to-end, basata sull'advanced analytics e sulla personalizzazione.

"Mapp ha sviluppato una profonda esperienza nell'acquisizione e fidelizzazione del cliente e ha introdotto l'unificazione dei dati del cliente con il lancio, nel 2018, della sua Customer Data Platform" ha commentato Steve Warren, CEO di Mapp. "Affinché i marketer possano realmente trasformare i dati in insights e gli insights in azioni, devono avere la possibilità di utilizzare al meglio le competenze di customer intelligence, machine learning e intelligenza artificiale. Siamo entusiasti di accogliere Webtrekk nella Mapp family e pensiamo che Webtrekk completi la nostra visione di come i marketer possano affrontare efficacemente questo processo".

"Siamo lieti che Webtrekk diventi una componente essenziale di Mapp Cloud. La fusione delle nostre competenze in customer intelligence e analytics con il marketing di Mapp in un'unica piattaforma integrata consente ai marketer di fornire ai propri clienti un'esperienza più personalizzata", dice Christian Sauer, fondatore di Webtrekk. "La strategia di focalizzarci sui dati di prima parte è sempre stata la missione di primaria importanza per Webtrekk. La certificazione ISO dei data center di Mapp in Germania e il suo processo di acquisizione dei clienti basato su dati di prima parte, fanno di Mapp il nostro partner perfetto".

Mapp e Webtrekk fonderanno la loro offerta in un unico prodotto integrato, facendo leva sulle rispettive forti tecnologie per fornire miglioramenti immediati ai clienti di entrambe le società.

I clienti di Mapp beneficeranno dei report delle campagne cross-channel realizzate da Webtrekk unitamente alla marketing intelligence e alle valutazioni rese possibili dall'intelligenza artificiale. Avranno accesso anche alla suite completa di Customer Analytics di Webtrekk comprendente suggerimenti di prodotto personalizzati, dashboard basate sulla customer intelligence e sul web behavioral re-targeting.

I client di Webtrekk beneficeranno delle competenze di marketing automation di Mapp Cloud con la possibilità di generare campagne cross-channel di email e SMS. Avranno anche la possibilità di utilizzare in tempo reale dati comportamentali per avviare notifiche personalizzate mobile push e in-app.

La piattaforma integrata sarà una valida alternativa al marketing cloud delle imprese che costa e promette troppo e produce meno delle aspettative. Con la nuova Mapp Cloud powered by Webtrekk le aziende potranno ottimizzare il tempo dei loro marketer e data analyst affinché si focalizzino su ciò che veramente conta.

Riconoscendo la forza del marchio di Webtrekk sul mercato tedesco, Mapp manterrà gli uffici della società a Berlino per rafforzare l'impegno e la presenza consolidata nell'area.

Il completamento della transazione, soggetta al rilascio delle autorizzazioni e alle altre consuete condizioni di chiusura, è previsto per il secondo trimestre del 2019.

Informazioni su Mapp

Mapp aiuta le aziende a superare i propri competitor a costi competitivi. Mapp Cloud è una piattaforma efficace di digital marketing che combina l'acquisizione e la fidelizzazione del cliente in una piattaforma semplice con soluzioni cross-channel integrate. Alla base di Mapp Cloud c'è l'originaria customer data platform (CDP) di Mapp che permette alle campagne di attingere in tempo reale dai dati unificati dei clienti, consentendo ai marketer di essere un passo avanti rispetto ai loro clienti. Mapp offre anche una piattaforma di email marketing, Mapp Empower, studiata per agenzie digitali.

Mapp ha sede a San Diego e ha otto uffici internazionali. La società assiste più di 3.000 aziende nella realizzazione di un marketing più mirato e nel conseguimento del massimo profitto dalle iniziative di digital marketing. Mapp annovera fra i propri clienti Puma, Xerox, PepsiCo, Qantas, Infinity e Lloyds Banking Group. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.mapp.com

Informazioni su Webtrekk

Webtrekk è una delle piattaforme di customer intelligence leader in Europa, che consente alle aziende di connettere, analizzare e attivare i dati di marketing e degli utenti cross-device. Le sue comprovate soluzioni, basate sull'utilizzo di dati di prima parte, aiutano i clienti a raggiungere la massima conoscenza dei dati. Webtrekk garantisce gli standard più elevati di protezione dei dati, è certificata TÜV e conserva i propri dati su server dell'Unione Europea. Ha sede a Berlino e uffici in Italia e Spagna. Webtrekk ha la fiducia di oltre 400 clienti fra cui FlixBus, Porsche Holding, ING e MyToys.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.webtrekk.com

SOURCE Mapp Digital