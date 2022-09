Maps.me faz parceria com Monavate para fornecer a aproximadamente 60 milhões de usuários ativos cartões pré-pagos ligados a carteiras digitais, operados pela Mastercard

Os usuários se beneficiarão da conveniência da rede líder de aceitação de pagamentos da Mastercard para gastar globalmente e ganhar recompensas de fidelidade do ecossistema Maps.me.

LONDRES e ZUG, Suíça, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Maps.me, juntamente com a Monavate, anunciou hoje uma nova oferta de cartão pré-pago, operado pela Mastercard. Os consumidores da atualidade são digitais, sem fronteiras e demonstram estar cada vez mais abertos ao uso de produtos financeiros que estejam integrados com os aplicativos que eles utilizam diariamente e confiam. Com uma lista de espera de mais de um milhão de usuários para a carteira digital Maps.me, isso significa que todos os 60 milhões de usuários do Maps.me podem fazer pagamentos em qualquer lugar que aceite Mastercard.

"Essa extensão de produtos significa que os usuários do Maps.me poderão receber cashback, descontos e outras recompensas ao viajarem para qualquer lugar em que se aceite Mastercard", disse Alex Grebnev, cofundador do Maps.me. "Ao integrar perfeitamente pagamentos em um aplicativo que os usuários já conhecem e adoram, o Maps.me está oferecendo a seus milhões de usuários os benefícios das finanças integradas na forma de custos mais baixos e maior conveniência. E com mais de um milhão de pessoas já na lista de espera, a demanda por esse serviço é clara."

Além dos cartões pré-pagos da Mastercard, os usuários de iPhone registrados na carteira Maps.me poderão pagar por mercadorias e serviços em todo o mundo por meio do Apple Pay. A funcionalidade Apple Pay foi disponibilizada na versão para iOS do Maps.me no mês passado, e os códigos de ativação são enviados aos usuários que os solicitam no aplicativo.

Já como o principal aplicativo de mapeamento off-line do mundo, o Maps.me tem mais de 60 milhões de usuários ativos anuais e foi baixado 140 milhões de vezes nos últimos nove anos. Aproximadamente metade dos usuários do Maps.me que responderam a uma pesquisa disse que gostaria de acessar recursos financeiros por meio do aplicativo.

O Maps.me faz parte do ecossistema Oxygen.org, um sistema financeiro impulsionado pelo usuário que permite que pessoas e instituições negociem diretamente entre si, e não por meio de uma grande instituição financeira. Além de fazer pagamentos, a carteira Maps.me também permitirá que os usuários tenham rendimentos de até oito por cento, além de transferir dinheiro instantaneamente para amigos e familiares no mundo todo.

"Os consumidores da atualidade, que nasceram na era digital, esperam que as soluções de pagamento sejam o mais rápidas e ágeis possível, e estamos muito satisfeitos em ajudar a abrir a possibilidade para milhões de usuários do Maps.me receberem cartões pré-pagos Mastercard", disse Scott Lucas, diretor comercial da Monavate. "Essa parceria do Maps.me segue uma semelhante para a qual a Monavate ofereceu suporte para as especialistas em ativos digitais Baanx e Mastercard no início deste ano e demonstra a tendência crescente de integração de serviços financeiros digitais."

O Maps.me é o aplicativo líder mundial de mapeamento off-line para viajantes, com 60 milhões de usuários ativos anuais que planejam e navegam em viagens no mundo todo com o aplicativo. O Maps.me integrou serviços financeiros como pagamentos, forex e geração de renda passiva, tornando-se parte de uma nova geração de plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) que utilizam contratos inteligentes para permitir que os usuários negociem diretamente entre si, e não por meio de uma instituição financeira. Com o Maps.me, os usuários também podem obter diversas recompensas interessantes como conectividade eSIM, oportunidades de cashback e descontos.

