Maquiadora constrói história de amor e sucesso através da profissão

Ela maquia, bem como promove cursos voltados a quem deseja ampliar os conhecimentos, uma trajetória de sucesso que se pode dizer iniciou aos 11 anos, quando começou a pintar telas para ajudar em casa. Ela não imaginava que o apreço pela pintura um dia a ajudaria em sua carreira na área da beleza. Afinal, hoje os grandes maquiadores se utilizam de técnicas artísticas nos trabalhos.

Aos 17 anos ensaiou fazer a faculdade de nutrição, mas com os gastos aumentando, trancou o curso. Nesse período recebeu um convite de uma promotora de cursos de um grande instituto de beleza. Começa nesse 'sim' sua trajetória no universo beauty.

No início, a maquiagem funcionava como um hobby, pois não era algo que trazia retorno financeiro. Foram seis meses de curso e já desejava virar instrutora. Queria ensinar novos profissionais. Aos 19 anos, já ministrava suas primeiras qualificações. Ela percebeu que a maquiagem era muito mais que interesse na beleza. Para muitos significava a única fonte de renda.

Decidiu mergulhar na profissão e aperfeiçoar cada vez mais. Entrou para uma reconhecida escola de maquiagem. No primeiro dia de curso, seu professor, muito insatisfeito com o resultado da maquiagem, disse que seu trabalho estava péssimo. Chegou a sugerir que ela não levava jeito. Quem acha que Ana pensou em desistir? Enganou-se!

Passados seis meses já realizava trabalho de freelancer na TV Record, passou por um salão renomado e saiu do Instituto Embelleze para entrar na escola Catharine Hill, uma referência em cursos na área.

Grandes surpresas ainda aconteceriam. No quarto ano, a escola recebeu uma aluna vinda do Japão. Ana Veiga ministrou curso a ela. A aluna a convidou para ir ao Japão compartilhar seus conhecimentos. Sem acreditar muito, ela aceitou. A aluna falava sério.

No dia 5 de novembro de 2015 sua vida mudaria para sempre. Foi para o Japão e ficou hospedada na casa da aluna. Ela cancelou o noivado no Brasil e iniciou um romance com Myck Tetsuya, filho dessa amiga que a levou ao Japão. Ana ficou 30 dias no Japão. Cinco dias após o seu retorno ao Brasil, Tetsuya veio para ficar. Em poucos meses se casaram e com o apoio dele abriu o seu próprio negócio. Estão há quatro anos juntos, viajando pelo Brasil e incentivando outras profissionais. Myck Tetsuya hoje é fotógrafo especialista em Beauty. O casal foi para a Europa levando a marca Av Makeup Class. Passaram por Londres, Lisboa e Itália. Também estiveram na Bolívia, Colômbia e Japão levando suas técnicas de maquiagem e fotografia. Construíram uma história de profissionalismo que serve de referência.

