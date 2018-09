María González Calvet Ingressa na Equipe de Combate à Corrupção e Risco Internacional do Ropes & Gray em Washington, D.C.

Dra. Calvet é reconhecida como uma das maiores autoridades na aplicação do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e outras leis de combate ao suborno na América Latina. Suas atividades incluem assessoria a clientes em questões de execução da lei, operações com entidades governamentais e instituições financeiras, riscos relacionados a consórcios e outras associações, e due diligence de fusões e aquisições (M&A), incluindo em mercados de alto risco. No Ropes & Gray, Dra. Calvet, que é fluente nos idiomas espanhol e português, concentrará suas atividades na realização de investigações internas, assessorando empresas na divulgação de informações e negociações com os órgãos regulatórios, e auxiliando os clientes no desenvolvimento, aperfeiçoamento e implantação de programas de compliance eficazes.

"Praticamente a metade das investigações de FCPA realizadas em 2017 incluiu um componente relacionado à América Latina. Portanto, tratar os riscos impostos por essa região de forma eficaz é cada vez mais importante para os nossos clientes nos EUA e no exterior", segundo Alex Rene, co-presidente da área de risco internacional e combate à corrupção, e sócio-gerente do escritório do Ropes & Gray em Washington, D.C. "María possui uma experiência que a deixa em situação ímpar para auxiliar clientes na realização de negócios de forma ética na América Latina e em outros locais."

Ao longo de sua carreira, Dra. Calvet adquiriu experiência significativa em questões ligadas ao combate à corrupção e outros assuntos investigativos na Ásia, África, América Latina e Europa, bem como em todos os maiores setores empresariais. Antes de se unir ao Ropes & Gray, Dra. Calvet foi Diretora Jurídica de Investigações Globais da General Electric, onde ajudou a proteger e defender a empresa na América Latina. Antes disso, ela trabalhou quatro anos no Departamento de Justiça dos EUA como trial attorney na Unidade de FCPA da Seção de Fraude, conduzindo algumas das investigações internacionais de crimes de colarinho branco na América Latina mais importantes do Departamento, com enfoque específico na corrupção na região. Além disso, ela também concentrou suas atividades em outros crimes de colarinho branco complexos, tais como lavagem de dinheiro e fraude bancária, fraude de correspondência e eletrônica, e fraude ligada à assistência à saúde, em diversos distritos dos EUA, com foco em condutas originadas na América Latina.

"É um imenso prazer trabalhar no Ropes & Gray, um escritório de advocacia com prestígio global e uma base de clientes internacional, com atuação reconhecida na área de risco internacional e combate à corrupção," disse Dra. Calvet. "Acredito que os anos de serviço no governo, e minha experiência interna e independente, serão valiosos para os clientes do Ropes & Gray, e espero trabalhar com eles no controle de seus riscos na América Latina e no mundo todo."

Dra. Calvet é obteve seu B.A. em inglês pela University of Pennsylvania, onde recebeu numerosas honrarias, inclusive uma bolsa de estudos de graduação da Mellon Foundation, e o Prêmio Alice B. Paul, que reconhece alunas extraordinárias. Posteriormente, recebeu M.A. em inglês pela Pennsylvania State University, e obteve o título de Juris Doctor pela University of Pennsylvania School of Law. Após formar-se em direito, atuou como assistente do Juiz Legrome D. Davis no District Court dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Pensilvânia.

A chegada de Dra. Calvet aconteceu após duas adições notáveis realizadas pela área de risco internacional e combate à corrupção do Ropes & Gray no último ano. Judith Seddon, sócia e co-head da área de risco internacional do escritório em Londres, uniu-se ao Ropes & Gray em janeiro, sendo reconhecida como uma das maiores advogadas na área de crime financeiro no Reino Unido. Além disso, em novembro de 2017, a sócia Ama Adams iniciou suas atividades no escritório de Washington, D.C., trazendo consigo um forte enfoque em operações internacionais e regulamentos de comércio e investimento global do governo dos EUA.

A premiada área de risco internacional e combate à corrupção do Ropes & Gray é formada por ex-procuradores federais e advogados especializados na aplicação das regulamentações da SEC, com ampla experiência em iniciativas regulatórias e de execução da lei na Europa, Ásia, Oriente Médio, África e Américas. Sob a direção conjunta de Jim Dowden, Amanda Raad e Alex Rene, nossos advogados possuem conhecimento profundo dos negócios e setores de nossos clientes, bem como dos ambientes culturais nos quais eles operam.

Sobre o Ropes & Gray

O Ropes & Gray é um proeminente escritório de advocacia com aproximadamente 1.300 advogados e profissionais da área jurídica que atendem clientes dos principais centros de negócios, financeiros e tecnológicos, bem como do governo. O escritório possui filiais em Nova York, Boston, Washington, D.C., Chicago, São Francisco, Vale do Silício, Londres, Hong Kong, Xangai, Tóquio e Seul, sendo consistentemente reconhecido por sua liderança em muitas áreas, inclusive private equity, M&A, finanças, gestão de investimentos, fundos de hedge, imóveis, fiscal, concorrência, ciências da vida, assistência à saúde, propriedade intelectual, contencioso e execução da lei, privacidade e segurança cibernética, e reestruturação de empresas. www.ropesgray.com

CONTATO:



Alexandra Meredith



Public Relations Specialist



Ropes & Gray



alexandra.meredith@ropesgray.com



+1 617 235 4318

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739723/Calvet_Maria_Ropes_Gray.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/339873/ropes___gray_llp.jpg

FONTE Ropes & Gray

Related Links

http://www.ropesgray.com