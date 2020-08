Marathon Capital assessora Tokyo Gas na aquisição de projeto de energia solar de 500 MWac da Hecate Energy

CHICAGO, 12 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Marathon Capital, LLC ("Marathon") tem o prazer de anunciar que a Tokyo Gas America Ltd., subsidiária totalmente controlada pela Tokyo Gas Co., Ltd. ("Tokyo Gas"), adquiriu o Aktina Solar Project ("Aktina") da Hecate Energy LLC's ("Hecate"). O Aktina é um projeto de energia solar de 500MWac/631MWdc, localizado no Condado de Wharton, Texas.

A Marathon Capital atuou como assessora financeira exclusiva do lado da compradora (buy-side), a Tokyo Gas, na transação, fornecendo suporte total para devida diligência, consultoria de compra mínima garantida (offtake) e avaliação do projeto. O Aktina é localizado perto do centro de carga de alta demanda de Houston e começará a ser construído no terceiro trimestre de 2020. A energia gerada será vendida ao mercado atacadista do ERCOT.

Com a aquisição do Aktina, a capacidade total de energia renovável que a Tokyo Gas detém ou que mantém sob contrato para adquirir no Japão e globalmente irá exceder 1.200 MWdc. A Tokyo Gas se comprometeu a reduzir a zero as emissões líquidas de CO 2 até 2050 e a aumentar sua capacidade de energia renovável no Japão e nos mercados globais para 5GW até 2030, como parte de sua visão "Compass 2030".

"Tem sido ótimo trabalhar com a equipe da Marathon Capital. Suas percepções e orientações têm sido fundamentais para nossa primeira aquisição de projeto de energia solar nos EUA. Aprecio muito o profundo conhecimento da firma na área de energia renovável e, além disso, sua capacidade de entender nossos objetivos e sua paixão por cumprirmos, juntas, nosso objetivo estratégico". – Ken Kiriishi, vice-presidente sênior da Tokyo Gas America.

"Tem sido um privilégio trabalhar com a equipe da Tokyo Gas nessa transação. O Projeto Aktina é um dos maiores projetos solares nos EUA e estabelece firmemente um lugar para Tokyo Gas no setor de energia renovável nos EUA. Estamos satisfeitos por fazer parte desse importante marco da Tokyo Gas, à medida que a empresa continua sua expansão para o mercado dos EUA". Matt Bigham, diretor da Marathon Capital.

Sobre a Marathon Capital

A Marathon Capital é uma proeminente firma de consultoria financeira e operações bancárias de investimento, comprometida a promover um futuro mais sustentável. A firma presta serviços de consultoria independente em fusão e aquisição, levantamento de capital, financiamento de projetos e equidade tributária às principais empresas do mundo, investidores e desenvolvedores de infraestrutura, focados em energia limpa, sustentabilidade, descarbonização e eficiência de recursos. (www.marathoncapital.com)

